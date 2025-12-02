下任美聯儲主席是他？

這是凱文·哈西特的資料照片。（圖片來源：新華社） 中評社北京12月2日電／據新華社報導，美國總統特朗普11月30日表示，他已經敲定下一任美國聯邦儲備委員會主席人選，但未透露是誰。多家外媒報導認為，無論候選人是誰，特朗普最看重此人是否對自己忠誠，以實現他要求美聯儲降息的目的。



據彭博社報導，特朗普在返回華盛頓的總統專機“空軍一號”上告訴記者：“我知道我要選誰，沒錯。”但他沒有透露具體人選，只說“我們會宣布的”。



美國財政部長貝森特在美國消費者新聞與商業頻道節目中說，特朗普“很有可能”在12月25日聖誕節之前宣布下一任美聯儲主席人選。《今日美國報》報導則認為，特朗普任何時候都可能宣布提名人選。



特朗普在上一屆總統任期內，於2017年11月2日提名現任美聯儲主席鮑威爾出任這個職位。之後在民主黨前總統拜登任期內，鮑威爾獲提名連任，按計劃將於明年5月結束任期。



頭號候選人是他？



關於下一任美聯儲主席會是誰，貝森特說目前有“5名強有力候選人”。其中，白宮國家經濟委員會主任凱文·哈西特被普遍認為最有可能獲提名。



彭博社此前援引知情人士說法報導，在特朗普及其顧問和盟友眼中，哈西特是下一任美聯儲主席的頭號候選人。美國預測平台“卡爾希”網站顯示，特朗普有72%的幾率提名哈西特出任下一任美聯儲主席。



哈西特11月30日在福克斯新聞的節目中表示，如果被特朗普選中，他很樂意擔任下一任美聯儲主席。



哈西特1962年出生，擁有賓夕法尼亞大學經濟學博士學位，屬於保守派經濟學家。2017年9月至2019年6月，他在特朗普第一個總統任期內擔任經濟顧問委員會主席。此前，他曾擔任美聯儲高級經濟學家，在哥倫比亞大學商學院任教。