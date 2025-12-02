日民眾讓調查美軍基地永久性化學物污染問題

日本民眾遊行示威（圖片來源：央視網） 中評社北京12月2日電／據新華社報導，日本媒體12月1日報導，針對駐日美軍岩國基地附近水體檢測出全氟和多氟烷基物質超標問題，山口縣岩國市民間團體要求日本政府和美軍在基地內部展開調查，採取措施清除“永久性化學物”。



這一民間團體去年10月起每半年對岩國基地附近一處水體進行水質檢測。今年10月的檢測結果顯示，這處水體中所含全氟和多氟烷基物質濃度為每升水134.4納克，為日本國家標準的約2.7倍。此前兩次檢測中，這一水體所含這類物質同樣超標。



該民間團體要求日本政府和美軍在基地內展開調查，以確定污染源，保護居民健康。



對此，山口縣政府負責岩國基地相關事務的一名官員回應稱，“不考慮”向美軍方面提出調查請求。



這引發當地民眾強烈反對。該民間團體一名負責人說，岩國基地污染狀況如此明顯，日本政府卻不採取任何應對措施，對民眾健康漠不關心，令人寒心。該團體將繼續調查污染問題。



全氟和多氟烷基物質難以降解，會在環境和人體中累積，被稱為“永久性化學物”。專家指出，長期大量飲用被這類物質污染的水可能影響生殖健康和兒童生長發育，甚至引發乳腺癌、前列腺癌等疾病。



2023年以來，日本沖繩縣、大阪府和東京都等地接連曝出水體中全氟和多氟烷基物質含量超標，附近居民血檢異常。由於事發區域大多鄰近駐日美軍基地和日本自衛隊基地，這些基地被視為可能的污染源。