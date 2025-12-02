俄軍稱已控制紅軍城　時機選擇耐人尋味

2月9日，烏軍第5獨立重型機械化旅第1坦克營士兵在檢查坦克。（圖片來源：新華社） 中評社北京12月2日電／據新華社報導，俄羅斯方面12月1日晚宣布，俄軍已經控制頓涅茨克地區重鎮紅軍城（烏克蘭稱波克羅夫斯克）。多家外媒報導認為，俄羅斯發布上述消息的時機選擇耐人尋味。12月2日，俄總統普京即將會見美國中東問題特使威特科夫，討論美方提出的俄烏“和平計劃”。



俄總統新聞秘書佩斯科夫12月1日晚說，普京11月30日視察俄軍一處指揮所，聽取關於俄軍已經控制紅軍城和哈爾科夫州沃爾昌斯克市的報告。



佩斯科夫說，普京聽取俄武裝力量總參謀長格拉西莫夫以及“中部”軍隊集群、“東部”軍隊集群負責人匯報。格拉西莫夫匯報了紅軍城和沃爾昌斯克的控制情況以及其他地區俄軍攻勢成果。



普京在視察時表示，俄軍在戰鬥接觸線全線掌握主動權。



美國有線電視新聞網報導說，不清楚俄羅斯方面為什麼沒有在更早時間宣布上述消息。俄方宣布上述消息前一天，美國和烏克蘭代表團結束了關於“和平計劃”的會談。



克里姆林宮12月1日發布的一段視頻顯示，俄軍士兵在紅軍城展開一面俄羅斯國旗。美國有線電視新聞網對該視頻進行地理定位，認為該視頻拍攝於紅軍城市中心。



就俄軍已控制紅軍城的消息，烏克蘭方面尚未正式回應。烏克蘭武裝部隊12月1日早些時候說，儘管當地及周圍地區“情況艱難”，烏軍仍“繼續抵禦”俄軍攻勢。



紅軍城在烏克蘭危機升級前是烏克蘭煤炭工業中心，更是烏克蘭軍隊在烏克蘭東部的後勤樞紐，多條鐵路和公路經過這裡。俄烏兩軍從2024年8月起圍繞該地展開激烈爭奪。俄衛星通訊社援引普京的話報導，俄軍在紅軍城行動的成功將確保特別軍事行動之初設定的任務得以完成。