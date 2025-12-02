白宮稱對達成結束烏克蘭危機的協議非常樂觀

中評社北京12月2日電／據新華社報導，美國白宮新聞秘書萊維特1日在記者會上表示，美國政府對達成結束烏克蘭危機的和平協議“非常樂觀”。



萊維特說，美國代表團日前在佛羅里達州同烏克蘭代表團進行了“很好的會談”，美方“非常希望能結束這場戰爭”。美國中東問題特使威特科夫正在前往俄羅斯的途中。



美國和烏克蘭11月30日在佛羅里達州舉行了高級別會談。美國國務卿魯比奧說，雙方在日內瓦會談基礎上又取得一些進展，但“有更多工作要做”。美國總統特朗普當天表示，美烏會談“進展順利”，存在達成協議的“良好機會”。



另據美國阿克西奧斯新聞網站援引兩名烏克蘭官員的話報導，經過一個小時的大範圍會議，會議縮減至雙方各3名官員繼續討論，領土問題“幾乎是唯一討論的問題”。烏方代表團團長、烏國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫1日則在社交媒體上發文說，烏美代表團在兩天裡進行了“卓有成效”的會談和談判，他已致電烏克蘭總統澤連斯基匯報會談情況。



俄羅斯媒體12月1日援引俄總統新聞秘書佩斯科夫的話報導說，普京將於2日會見威特科夫。



11月20日，美媒披露白宮起草的28點俄烏“和平計劃”，被烏克蘭和歐洲認為偏袒俄羅斯。11月23日，美烏歐代表在瑞士日內瓦舉行會談，對該方案進行大幅修改，但修改內容未公布。特朗普近日表示，烏方原則同意修改後的方案，但美烏仍存分歧點。