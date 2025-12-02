日本兩年期國債收益率升至十七年來最高水平

這是8月14日在日本東京拍攝的日本銀行總部。（圖片來源：新華社） 中評社北京12月2日電／據新華社報導，日本國債12月1日大跌。受日本中央銀行可能即將加息的跡象影響，兩年期日本國債收益率12月1日升至2008年以來最高水平。



日本兩年期國債對貨幣政策預期尤為敏感，其收益率當天一度上升2.5個基點至1.015%。5年期和10年期國債收益率分別上漲至1.382%和1.858%，漲幅至少6.5個基點。



另一方面，日元對美元匯率當天走強，一度上漲至1美元兌換155.4日元。



日本央行行長植田和男1日說，該行將考慮加息利弊並酌情作出決定。三井住友銀行首席外匯策略師鈴木博文（音譯）說：“市場對日本央行加息的預期日益增強。這正在助推日元升值，並對兩年期日本國債收益率構成上行壓力。”



美國彭博新聞社1日分析，市場對日本央行本月加息的預期有所升溫。金融衍生品市場預期日本央行12月19日會議作出加息決定的概率約為80%，而到明年1月開會前加息概率將升至90%以上。兩周前，市場對12月加息的預期僅為30%。



彭博社提供的數據顯示，進入本季度以來，日元對美元匯率已下跌5%。由於日本通脹率持續高於日本央行2%的既定目標，批評人士認為央行在加息方面行動遲緩。



另一方面，日本財務省計劃增發中短期國債，以期為首相高市早苗提出的經濟刺激方案籌集資金，包括將兩年期和5年期國債的發行規模各增加3000億日元（約合19.3億美元），以及增加國庫券發行規模6.3萬億日元（405億美元）。



據彭博社報導，11月28日進行的日本兩年期國債拍賣需求疲軟，表明投資者在加息風險不斷增加情況下態度謹慎。