中加貿易與投資合作論壇在加拿大多倫多舉行

中評社北京12月2日電／據新華網報導，中加貿易與投資合作論壇1日在加拿大多倫多舉行。中加政商界代表150餘人參加論壇。



中國貿促會會長任鴻斌出席論壇並致辭說，今年是中加建交55周年和建立戰略夥伴關係20周年。中國貿促會願與加方合作夥伴攜手為中加經濟關係健康穩定發展提供有力支撐，推動深化兩國工商界溝通協作，重點支持雙方企業擴大貿易投資，深化傳統領域合作，拓展新興領域，共同開拓第三方市場。歡迎加拿大工商界在2026年積極參與亞太經合組織“中國年”系列工商界活動。



加中貿易理事會執行董事兼首席運營官安畢江表示，加中兩國企業在各領域都有合作、交流和建立夥伴關係的機會。加中貿易理事會樂於與中方機構共同促進交流，幫助和確保加拿大企業用好中國國際供應鏈促進博覽會這樣的平台。



多倫多地區貿易委員會會長兼首席執行官格爾森說，加拿大製造商越來越意識到中國先進製造業的進步，渴望瞭解更多相關信息，利用好中國在這一領域的領先優勢，希望組織來自安大略省的製造商代表團參加鏈博會。



加拿大工商界一致看好中國主動擴大開放的積極信號，認為在全球供應鏈格局深刻變革之際，深化對華經貿合作正當其時。加方期待以鏈博會為紐帶，發揮自身在金融服務、資源能源、先進製造及農業食品等領域的優勢，深化與中國企業的合作。



中展集團現場推介第四屆鏈博會並與加中貿易理事會簽署合作備忘錄。目前，第四屆鏈博會已有300多家中外企業簽署參展協議。