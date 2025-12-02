中評社北京12月2日電／網評：各方愛心接力 救災工作事半功倍



來源：文匯網 作者：穆家駿（全國青聯常委 灣仔區議員）



大埔宏福苑發生的五級火災令全港為之揪心，社會各界沉痛哀悼在大埔火災中遇難的市民，致敬感謝英勇犧牲的消防員。這場突如其來的災難，讓許多人瞬間失去了珍愛的親人、朋友和鄰居，也讓我們見證了這座城市最堅韌、最溫暖的一面。



在危難時刻，特區政府迅速行動、高效統籌，社會各界團結一致、並肩前行，展開了一場愛心接力。特區政府站在第一線，成為受災居民的依靠。行政長官李家超多次召開跨部門會議，統籌全體政策局及部門，循滅火和救援被困居民、救治傷者、支援善後、全面調查四方面推動工作。與此同時，特區政府迅速啟動“全政府動員”機制，跨部門增派人手。醫療站的醫護人員在各庇護中心日夜提供基礎醫療、心理支援與藥物補給。



為安置受災居民，特區政府開放9個臨時庇護中心，並正安排約1，800個房屋單位供過渡安置。



更為重要的是，特區政府成立“大埔宏福苑援助基金”，投入3億元作為啟動資金，向每戶災民派發1萬元應急補助金，並將為每位火災遇難者的家屬提供20萬元慰問金。這些舉措有條不紊地推進，給悲傷的受災居民以安慰，堅定大家攜手走出災害影響、重建家園的信心。



在這場愛心接力中，香港社會各界的無私奉獻同樣令人動容。普通市民、各大社團、慈善機構與企業的善行義舉如涓涓細流，匯聚成海。災情發生的當天晚上，宏福苑附近的廣福商場平台上，水、衣物、食物、紙巾、充電寶等物資堆成一座座小山，來自不同區域的市民拎著大小包裹不斷趕來。另外，許多企業和機構也紛紛伸出援手。“大埔宏福苑援助基金”最新已經收到外界捐款達13億元，連同特區政府投入的3億元啟動資金，總額已有約16億元。香港賽馬會捐出逾億元，香港公益金撥款5，000萬元，李兆基基金捐款3，000萬元。多家中資車企也積極履行社會責任，比亞迪捐贈1，000萬港元，吉利控股集團與李書福公益基金會捐贈1，000萬港元等等。除了物資與捐款外，更令人動容的是，周末自發到災場附近哀悼的市民多不勝數，悼念的人龍長達兩公里，一人一束白色鮮花，以鮮花表達哀思。