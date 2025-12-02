“創意＋”加持　中國消費品牌加速在法破圈

中評社北京12月2日電／據新華網報導，午後，法國巴黎盧浮宮地下商場人潮湧動。位於入口通道一側的國際潮玩品牌泡泡瑪特門店裡，消費者正圍在展示台前挑選手辦盲盒。“這類產品創意十足，總能帶來驚喜，在法國本土很難找到替代品。”28歲法國女孩諾埃米拆開剛入手的盲盒，向記者興奮展示。



諾埃米的直觀感受折射出法國消費市場的一個新變化：一批以創意和品牌敘事為驅動力的中國消費品牌，正憑借全球化審美和成熟的工業化設計能力，贏得法國年輕群體認同。



泡泡瑪特是法國潮玩熱度快速攀升的代表品牌之一。法國《回聲報》援引法國IFOP市場調查公司研究結果報導，在TikTok傳播、盲盒經濟興起以及亞洲流行文化影響等因素推動下，法國潮玩市場規模持續擴大。泡泡瑪特熱門IP“拉布布”迅速躥紅，已成為法國第三大受歡迎的潮玩產品。



潮玩之外，以“平價創意好物”著稱的名創優品也在法國保持穩健發展勢頭。自2020年進入法國市場以來，該品牌已開設20餘家特許經營門店，其中約10家位於巴黎。去年6月，名創優品在巴黎香榭麗舍大街開設旗艦店，並刷新其在中國大陸以外市場的單日銷售紀錄。



中國消費品牌加速在法國“破圈”，一方面得益於社交媒體平台的加速傳播，另一方面緣於這些品牌在多元素加持下形成的競爭力。



法國絲路商學院教授武世偉指出，中國創意品牌依托成熟的工業化設計能力、體系化的設計流程、穩定的品牌敘事和高效的供應鏈協同，形成了遠超單一產品本身的競爭力。《回聲報》報導，泡泡瑪特正進入強化敘事階段，通過動畫、主題空間與跨品牌合作進一步拓展影響力。



《巴黎競賽畫報》等法國媒體認為，名創優品不僅在法國建立了更貼近本地消費者的產品體系，其創新驅動的運營模式、靈活的物流體系和明快的上新與補貨節奏，都讓消費者對新品始終保持期待。