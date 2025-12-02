土特產“變身”毛絨國潮吸粉中國年輕人

甘肅省博物館文創中心開設於甘肅省蘭州市的一家文創產品店鋪。（圖片來源：新華社） 中評社北京12月2日電／據新華網報導，冬季暖陽下，甘肅省蘭州市一處商貿廣場上，一家“蘋果”主題的小店吸引了不少年輕人駐足。這些“蘋果”是以甘肅本地特產蘋果為靈感打造的文創毛絨玩偶。它們有擬人化的表情、性格與身份，是甘肅省博物館文創團隊將土特產元素轉化為毛絨國潮玩具的新IP。



“我們把這個新系列命名為‘Apple Buff（蘋果能量）’，希望不同造型的蘋果能為大家的生活和事業增添能量與好運。”甘肅省博物館文創團隊創意總監吳小宇說。



近年來，中國各地博物館紛紛以文物為原型開發文創產品，深受消費者喜愛。旺盛的消費熱情也不斷推動文創行業拓寬創意邊界。



根據艾媒咨詢發布的《2025年中國文創產品行業消費行為洞察報告》，當前文創市場表現積極，近七成消費者具備較高購買意願。在消費者選購文創產品的關注因素中，創意性或獨特性占比最高，為37.28%；地域文化特色、產品材質和用戶評價或口碑占比超過28%。



此前，甘肅省博物館文創團隊以銅奔馬為原型打造的毛絨玩偶初試“玩偶化”方向，一經上市，就被搶斷貨。陸續推出多款文物玩偶後，去年6月，團隊萌生將創意延伸至甘肅本土特色文化的想法。



甘肅省博物館文創中心市場總監徐丹說，團隊大部分成員是甘肅本地人，希望通過創意讓大眾瞭解到這片西北大地不僅積澱著深厚的歷史底蘊，還擁有不勝枚舉的豐富物產。



甘肅蘋果、馬鈴薯、中藥材等農產品享譽全國並遠銷海外。“我們想把甘肅的美食文化、方言文化這些生活化的內容提取出來，通過可愛的毛絨玩具，以輕鬆愉快的方式傳遞本地文化。”吳小宇說。



因此，團隊將全新系列命名為“甘肅不（土）特產系列”，寓意打破傳統印象，讓“土特產”變得不土。團隊最初選擇了天水大櫻桃和定西土豆作為首批產品。櫻桃玩偶由兩顆紅櫻桃“臉貼臉”的造型組成，表情不同；土豆玩偶則瞪著圓眼、嘟著嘴，憨態可掬。