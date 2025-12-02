小體量大能量　我國專精特新企業達14萬家

中評社北京12月2日電／據新華網報導，“十五五”規劃建議明確提出，促進中小企業專精特新發展。2024年我國專精特新“小巨人”企業戶均擁有發明專利26.6項，研發平均投入超3000萬元，專精特新中小企業用創新夯實立身之本，已成為推動經濟增長的關鍵力量。



工業和信息化部最新數據顯示，“十四五”期間，我國專精特新中小企業從不足4萬家增至14萬家以上，增長超2.5倍。其中，“小巨人”企業從5000餘家躍升至1.76萬家，以占全國規模以上工業中小企業3.5%的數量，貢獻了9.6%的營業收入和13.7%的利潤。



“十四五”期間，專精特新中小企業聚焦主業，精耕細作，在提升產業鏈供應鏈穩定性、推動經濟社會發展中發揮更加重要的作用。



它們是細分領域的“單打冠軍”和“配套專家”。專精特新“小巨人”企業超六成深耕工業基礎領域，近八成企業分布在重點產業鏈環節，九成企業至少為3家國內外知名大企業直接配套；布局量子科技等未來產業領域的“小巨人”企業近6000家。



以專注鑄專長，以配套強產業，以創新贏市場，“小體量”淬煉高“含金量”。



上海毓恬冠佳科技股份有限公司深耕汽車天窗等零部件研發生產，突破國外供應商技術壟斷，市場份額持續提升；蕪湖楚睿智能科技有限公司聚焦芯片、算力等關鍵領域，成功嵌入國際電源龍頭供應鏈……在提升產業鏈供應鏈韌性和競爭力的關鍵環節，專精特新中小企業擔當起解決關鍵核心技術“卡脖子”問題的重要力量。



面向未來，工業和信息化部部長李樂成表示，將進一步強化企業創新主體地位、提升優質企業產業鏈支撐作用、優化企業發展生態環境。探索建設專精特新賦能中心，推動創新鏈和產業鏈無縫對接；健全與中小企業成長相適應的要素保障機制，發揮財政資金杠杆作用，強化金融精準支持等。