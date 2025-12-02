嶺南體育文化助力灣區發展學術研討會舉辦

（主辦方供圖） 中評社廣州12月2日電（記者韋民）在廣東全省上下深入學習貫徹黨的二十屆四中全會精神，全面貫徹落實習近平總書記視察廣東和出席第十五屆全國運動會開幕式重要講話重要指示精神，為“十五五”時期高質量發展錨定戰略航向的關鍵節點，11月30日，“灣區協同·全運賦能：嶺南體育文化助力灣區高質量發展學術研討會”在廣州大學舉辦。



100餘位來自政府部門、高校科研機構、企業與社會組織的專家學者齊聚一堂，共同探討灣區協同·全運賦能，推進嶺南體育文化助力灣區高質量發展的實施路徑與創新實踐。



本次研討會由廣東省社科聯主辦，廣東社會學學會、廣州大學體育學院聯合承辦。論壇開幕式由廣東社會學學會會長、廣東省人口發展研究院原黨委書記、院長董玉整教授主持。



廣東省社科聯黨組成員、專職副主席兼秘書長曾贈，廣州大學黨委常委、副校長孫延明出席會議並致辭。來自北京師範大學、武漢體育學院、廣州大學等省內外高校和科研機構的百餘名專家學者齊聚一堂，圍繞灣區體育產業品牌建設、科技賦能體育創新、體育制度體系完善、區域體育協同推進等關鍵議題展開深度研討，為世界級體育灣區建設提供堅實理論支撐與可行實踐路徑。



開幕式後，與會領導和嘉賓共同合影留念。



當天的三個主旨報告分別由北京師範大學教授、博士生導師張瑞林作《有為政府推動中國體育產業發展的邏輯及路徑》；武漢體育學院教授、博士生導師黃謙作《大灣區科技發展促進群眾體育參與、提升全民健康福祉》；廣州大學教授、博士生導師戴永冠作《粵港澳體育灣區品牌賽事提升國際競爭力制度創新》。同時，中山大學武東海教授、廣州市社科院副研究員鮑雨、暨南大學盧文剛副教授、中共廣州市委黨校溫朝霞教授、廣東海洋大學劉培華教授等五人也在研討會上宣讀了自己的論文。