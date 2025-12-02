日媒：全球汽車運輸船企業摸索“脫美”

中評社香港12月2日電／美國特朗普政府實施的新“汽車關稅”讓海運作業苦惱。10月14日，美國開始對外國製造的汽車運輸船徵收每噸46美元的入港費。而在兩周後的中美首腦會談上，決定暫停徵收這筆費用1年。美國的這一政策對運營大量汽車運輸船的日本海運企業影響很大。隨著停靠美國港口的不確定性增加，海運作業內也出現了摸索“脫離美國”的動向。



在橫濱港大黑埠頭的日本郵船的汽車運輸船碼頭，即將出口至中東的乘用車和卡車正被裝載上船。



負責裝載貨物的小組通常被稱作“作業班組”。作業班組分為兩組：一組負責將車輛駕駛至貨艙區域，另一組負責將車輛不留空隙緊密停放。兩個組以1分半左右的週期重覆相同作業。橫濱汽車運輸船團隊的隊長古川信一表示：“雖然也聽到有關美國貿易政策等的擔憂聲，但每天依然忙碌如常”。



日本郵船公司運營127艘汽車運輸船（截至2025年3月底），船隊規模全球最大。隨著日本汽車產業的發展，日本大型海運企業也不斷擴大船隊規模。包括商船三井、川崎汽船在內，日本海運企業的汽車運輸船數量超過全球4成，汽車運輸業務更是核心盈利板塊，貢獻了各企業合併銷售額的2～5成。



特朗普政府的政策卻成為障礙。美國從10月開始對非美國製造的汽車運輸船徵收入港費，收費標準按照表示運輸船貨艙容積的“凈噸位”計算，每噸位徵收46美元。



由於幾乎沒有美國本土製造的汽車運輸船在運營，因此這一政策實際上是針對外籍船舶。大型運輸船的入港費超過100萬美元，因此海運企業一直密切關注後續政策走向。



結果在10月30日舉行的中美首腦會談中，美國決定將入港費的徵收暫停1年。但在中美貿易摩擦尚無平息跡象的背景下，特朗普政府未來重啟徵收的風險依然存在。



正因如此，海運作業出現了避開前景不明的美國，轉向在汽車運輸領域存在感提高的中國尋找商機的動向。



中國汽車工業協會（CAAM）的數據表明，2024年中國汽車出口量達到585萬輛（不含二手車），同比增長19%，創歷史新高。其中包含純電動汽車（EV）和插電式混合動力車（PHV）在內的新能源汽車成為出口增長的推動力。



與中國汽車廠商有業務往來的歐洲大型海運企業的負責人表示：“雖然目前沒有從中國出口到美國的汽車，但多家中國車企正在把產品出口到墨西哥等中南美及澳大利亞。我們的船在這些航線有需求”。其他全球海運巨頭也紛紛把觸手伸向中國市場。



日本的海運企業則選擇保持觀望。日本郵船汽車事業本部的部長池田豐謹慎地表示：“首先希望重視（以日系車企為核心的）現有合同。沒有勉強去爭取中國的貨物”。



另一方面，池田豐表示：“希望把握住從印度出口，以及發往非洲、中東、歐洲的出口需求”。商船三井8月與鈴木等企業簽署了構建印度與非洲之間汽車供應鏈的備忘錄。日本海運企業在鞏固現有客戶的同時，也在靈活捕捉新的市場需求。