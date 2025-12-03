華春瑩：中國是海洋治理的倡導者更是行動派

中華人民共和國外交部副部長華春瑩在2025年“國際海洋爭端解決與國際法”研討會開幕式上致辭。（圖片來源：主辦方供） 中評社北京12月3日電（實習記者 邱姿爽）中華人民共和國外交部副部長華春瑩12月1日出席2025年“國際海洋爭端解決與國際法”研討會開幕式並致辭。華春瑩表示，2025年全球海洋治理已經取得了積極的進展，中方將堅定支持一切有利於和平解決國際海洋爭端的努力，為完善全球海洋治理提供中國智慧和方案。



華春瑩稱，研討會已經連續舉辦了三年，成為聚焦海洋問題、倡導國際法治的專業平台，權威性和影響力持續上升，謹代表中國外交部向會議的舉辦致以誠摯的祝賀，向參會的各位專家學者、駐華使節和外交官，以及媒體朋友們表示熱烈的歡迎。



華春瑩首先回顧了2025年全球海洋治理取得的積極進展：第三屆聯合國海洋大會在尼斯舉行，170多個國家參與，提出了800多項自願承諾，這將有力助推落實聯合國可持續發展議程涉海目標。74個國家和歐盟已經交存了《海洋生物多樣性協定》批准書，協定即將生效，深海遠洋治理即將邁入新的階段。國際海底管理局持續推動談判，制定開發規章，努力將人類共同繼承財產的原則，從夢想變為現實。



華春瑩指出，海洋並不平靜，個別國家以各種名義在海上非法使用武力，嚴重威脅地區和平與安全，單方面頒布實施深海采礦令，侵蝕人類共同繼承財產。國際海纜、遠洋漁業、海上通道等問題也不時被政治化，嚴重干擾國際海洋秩序。面對上述形勢，無論是推進可持續開發利用海洋還是維護海洋的和平穩定，尊重並遵守國際法是有效的途徑和鑰匙。各方應該堅定地維護聯合國憲章宗旨和原則，依據國際法行使權力、履行義務，並在共識的基礎上不斷地推進完善國際法制在海洋領域的應用。



華春瑩強調，聯合國海洋法公約是現代海洋法的基石，中國堅定維護公約的權威性和完整性，支持依據公約設立的國際海洋法法庭、國際海底管理局、大陸架界限委員會的工作，中國既是海洋可持續發展的倡導者，更是行動派：



今年4月中國加入了《港口國措施協定》，展現打擊非法捕撈的堅定決心。今年6月，中國在聯合國海洋大會上宣布，未來三年內將開展100個合作項目，提供5000個培訓名額，支持發展中國家能力建設。今年10月中國批准《海洋生物多樣性協定》，成為該《協定》的創始成員國，為深海遠洋國際治理注入動力。

