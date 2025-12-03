呂濱：海洋連接世界　法治守護民主

中國海洋發展基金會理事長呂濱在2025年“國際海洋爭端解決與國際法”研討會開幕式上致辭（中評社 邱姿爽攝） 中評社北京12月3日電（實習記者 邱姿爽）中國海洋發展基金會理事長呂濱12月1日出席2025年“國際海洋爭端解決與國際法”研討會開幕式並致辭。呂斌對近年來基金會在國際海洋法領域主要開展的工作進行總結，並展望了未來的工作方向。他表示，海洋爭端解決需要健全的法律框架、廣泛的共識與專業的人才，基金會可以在預防衝突、彌合認知、培養人才方面發揮獨特作用，為構建更加公平、包容、可持續的全球海洋秩序貢獻力量。



呂濱表示，國際海洋爭端解決與國際法研討會已連續舉辦了三年，逐步成為本領域具有廣泛影響的對話平台。過去兩年，圍繞《聯合國海洋法公約》的適用、BBNJ協定的談判、海洋劃界實踐等議題深入交流，不僅促進了學術與務實的互動，也為相關規則的理解與實施提供了有益的參考。今天再次相聚，既是對既有成果的總結，更是對未來合作路徑的共同探索。



呂濱提到，習近平主席指出，要堅定維護以國際法為基礎的國際秩序，主動參與國際規則制定，推進國際關係法治化，積極參與全球治理體系改革和建設，推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展，以國際良法促進全球善治，助力構建人類命運共同體。作為致力於推動全球海洋治理與可持續發展的國家級社會組織，中國海洋發展基金會始終將支持國際海洋法治建設視為重要使命。



呂濱總結了近年來基金會在國際海洋法領域主要開展的三方面工作：一是積極參與《聯合國海洋法公約》大國實踐、BBNJ問題研究、3030目標下公海保護區研究等課題研究。二是聯合舉辦BBNJ學術研討會、中歐海洋法國際研討會、大陸架與國際海底區域科學與法律問題國際研討會等系列對話活動。三是推動相關能力建設，如支持中國國際海底管理局聯合培訓和研究中心，舉辦深海技術培訓班，組織“涉海法律知識進高校”系列講座等。



展望未來，呂斌表示，基金會將繼續聚焦國家實踐、能力建設、知識普及三大方向，扎實做好以下工作：



第一，做好國際海洋法實施的服務者與支持者。國際規則的生命在於落地，中國海洋發展基金會將積極配合政府部門在《BBNJ協定》後續實施，國家管轄範圍以外區域管理機制建設等進程中提供力所能及的服務。



同時，基金會將繼續資助中國自然資源部與國際海底管理局聯合培訓和研究中心的相關工作。目前，該聯合中心已經在青島連續三年舉辦了三期深海資源勘探開發國際培訓班，並正在開展深海栖息地的科學生物信息學分析與管理科學研究，未來將進一步擴大覆蓋範圍，資助更多發展中國家提升參與國際海洋事務的專業能力。與此同時，在中國海洋發展基金會提供資助的10餘個國際交流平台中，基金會也計劃設立海洋法專題環節，促進民間層面的理解與互信。

