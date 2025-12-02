韓防長在緊急戒嚴事件一週年前夕正式致歉

中評社香港12月2日電／韓聯社報導，韓國國防部長官安圭伯2日在緊急戒嚴事件一週年前夕發文，就當時軍隊捲入內亂導致國民陷入安全風險等一系列事態，代表軍方正式向國民致歉。



安圭伯表示，軍隊本應是國民的守護者，卻違背職責捲入內亂，不僅讓國民身陷險境，更在廣大無辜的國軍官兵心中留下深深的傷痕，其擅自侵入國會等憲法機構的行為更觸碰了制度底線。我謹代表韓國軍方向國民鄭重致歉。



安圭伯強調，作為時隔64年首位非軍人出身的國防部長，也是國民主權政府成立後的首任國防部長，他曾鄭重承諾徹底割裂“軍隊被當作戒嚴工具濫用的過去”，推動軍隊重塑為真正的“為民之軍”。



在列舉就任以來的核心成果時，安圭伯具體提及推進軍隊指揮體系結構性改革；推動聯合參謀本部議長及陸海空三軍參謀總長正式承認內亂事實並公開致歉；將戒嚴事件期間隸屬防諜司的相關軍官調回原部隊；開展針對事件涉案疑點的事實核查與專項審計；推動憲法教育普及及“不當命令拒絕權”立法化等一系列舉措。



安圭伯指出，“12·3內亂事件”的根源在於韓國現代史上五一六軍事政變、雙十二政變和五一八光州慘案等歷史傷痕長期缺乏充分反省，以及迴避問題的消極態度。他強調，若不直面歷史上反覆出現的錯誤，軍隊的名譽便無從真正恢復。今後，軍方將摒棄姑息主義的誘惑，秉持明辨是非的智慧與勇於革新的決斷力前行。