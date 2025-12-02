日元升值乏力，日本央行總裁發言“力度不足”

中評社香港12月2日電／日經新聞報導指出，12月2日東京外匯市場上，日元兌美元匯率一度跌至155日元後半水準。日本銀行（央行）總裁植田和男在12月1日的金融經濟懇談會上實際上預告了本月可能加息，受此影響，當日日元一度回升至154日元區間。然而，距離10月4日自民黨總裁選舉前、日元貶值加速之前的147日元區間，目前看來仍遙不可及。從事演算法交易（通過電腦程式自動交易）的投機資金已判斷，植田和男1日的發言作為推動日元升值的因素，力度明顯不足。



12月1日上午，植田和男在名古屋市發表演講時稱，將在12月18日至19日召開的貨幣政策會議上，“對是否加息作出恰當判斷”。當日下午的記者會則進一步強調：“即便加息，整體仍處於寬鬆狀態”。



這一系列表態一方面向市場傳遞了12月加息可能性上升、且未來仍有加息空間的資訊。同時也可看出對被認為偏好積極財政和寬鬆貨幣政策的高市早苗政權的關照。對此，一位歐洲系對沖基金經理認為：“植田的發言顯得經過精心設計，既展現了與高市政權的良好溝通，也試圖對外匯市場上的日元貶值起到一定遏製作用。”



但另一方面，植田的講話並未透露任何有關加息節奏的線索。當前，日本民眾對物價上漲的憂慮正在擴散，所謂的“預期通膨率”也在攀升，在此背景下繼續維持寬鬆局面並非理想選擇。市場對日本央行最終陷入“政策滯後”（即應對行動落後於形勢發展）的擔憂依然揮之不去。SMBC日興證券首席外匯及海外債券策略師野地慎指出：“日本央行的加息並不會帶來（經通膨調整後的）實際利率上升”，因此難以構成支撐日元走強的因素。



此外，日本財政問題拖累日元貶值的情景仍未消除。英國匯豐銀行（HSBC）近期對過去一個月左右的日元走勢進行分析後發現，除了通常與貨幣政策預期高度相關的日美兩年期國債收益率利差外，日本國債收益率曲線的變化對匯率的影響也顯著增強。即便因日本加息與美國重啟降息導致日美中短期利差收窄，只要反映日本財政風險的超長期國債收益率持續上行，日元就很難實現趨勢性反轉。



在自民黨總裁選舉前，日本新發行的2年期與30年期國債收益率之差約為2.20%，目前已擴大至約2.39%。如果日本央行在下次加息後進一步明確推進政策正常化的立場，可能會推高中期國債收益率，從而加重政府的利息負擔。這種“副作用”不容忽視。儘管再通膨派主張“國債收益率上升終將帶動日元升值”，但目前外匯市場尚未出現此類跡象。



接下來的關注焦點在於，植田和男在實際做出政策決定後的記者會上，能在多大程度上透露下一步行動。巴爾塔利研究公司（Baltari Research）的花生浩介預測：“植田明確強調政策正常化的概率為30%，而僅限於警告日元貶值（可能推高物價）風險的概率則高達70%”。 若結果屬於後者，後續市場走向恐怕不言自明。