快評：館長、羅志強捐款　溫曖香港人心

中評社快評／香港大埔宏福苑日前發生嚴重火災之後，各方紛紛伸出援手，慷慨解囊，協助災民，其中包括台灣網紅館長陳之漢、國民黨“立委”羅智強。因為台灣特殊的政治環境，捐款助港災民會受到綠營攻擊，館長、羅志強有此善舉更加難能可貴。



香港大埔11月26日發生嚴重火災，館長11月28日宣布以個人名義捐款100萬港幣。12月1日，館長正式將100萬港幣捐出，並附香港捐款匯款單，表示“天佑香港，香港加油”。



羅智強11月30日在臉書發文表示，決定以父親之名，捐出《獅子找家─寫給父親的童話》新書版稅10萬元，略盡綿薄之力。期盼借此拋磚引玉，串連台灣民眾的愛心，共同協助香港災民重建家園。羅智強還說，地有疆域，愛無極限，願我們一起伸出溫暖的雙手，替倖存者共築新的希望，並祈禱逝者安息，所有受創的家庭，早日走出哀傷，迎向新生。



館長、羅志強的善舉感動很多人，溫曖了香港人心；香港人應向館長、羅志強特別說聲謝謝。因為館長、羅志強捐款助香港災民，不只需要金錢付出，還要承受來自綠營的無端、惡毒辱罵、攻擊，增加政治風險。事實上，館長、羅志強捐款之後，來自綠營及其側翼的攻擊真的發生了。



推己及人，大愛無疆；略盡綿薄，功德無量！為館長、羅志強的善舉喊讚！