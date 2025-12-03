日本加息前景攪動美國市場

這是2024年3月19日在日本東京拍攝的日本銀行總部。（圖源：新華社） 中評社北京12月3日電／據新華社報導，美國《華爾街日報》1日報導，對日本中央銀行可能即將加息的預期正在美國市場引發不安。



美國國債收益率1日上升。其中，10年期美國國債收益率當天上升至4.095%。這一收益率上周中期曾跌破4%。



此前，日本央行行長植田和男暗示12月晚些時候可能加息。《華爾街日報》評論，這讓投資者感到意外，他們原以為，在日本政府可能對央行施壓的情況下，日本央行可能暫不加息。據美國道瓊斯公司市場數據部，植田和男的言論推動日本國債收益率上漲。其中，10年期日本國債收益率1日報收於約1.859%，創2008年6月以來最高收盤水平。



國債收益率在確定消費者和企業借貸成本方面發揮關鍵作用。美國華爾街一些人士擔心，日債收益率上升會把資金從美國金融市場中抽走，並引發美債收益率攀升。



據美國財政部數據，日本是美國政府最大外國債權人；截至9月，日本持有價值約1.2萬億美元美國國債。近年來，日本私人投資者向美國和其他外國債券投資數千億美元，尋求比國內更高的回報。



美國彭博新聞社2日報導，除日本國債外，美國公司債發行量激增，同樣與美國國債爭奪投資者。報導分析，美國企業債發行量增加，部分歸因於美國聯邦儲備委員會降息。



報導說，交易員預期美聯儲下周再次降息的概率為80%，將是今年第三次降息。美國總統特朗普11月30日說，他已敲定下任美聯儲主席人選，但未透露是誰。特朗普多次抱怨現任美聯儲主席鮑威爾降息力度不夠。鮑威爾將於明年5月卸任。