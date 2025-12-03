明尼蘇達州稅金流向非洲恐怖組織？

這是2024年7月29日在美國首都華盛頓拍攝的美國財政部大樓。新華社記者胡友鬆攝（圖源：新華社） 中評社北京12月3日電／據新華社報導，美國財政部長貝森特1日說，財政部正在調查明尼蘇達州稅金是否因州政府管理不當而流向恐怖組織索馬里青年黨。



明尼蘇達州由民主黨人主政，民主黨籍州長蒂姆·沃爾茲欲尋求連任。



貝森特在社交媒體X上寫道，有指控稱在前總統拜登和州長沃爾茲的不當管理下，明尼蘇達州“勤勞的納稅人”所繳稅金可能被轉移到恐怖組織索馬里青年黨手中，財政部正就此展開調查。



美國媒體將貝森特所言與美國《城市雜誌》11月19日一篇報導相關聯。一名要求匿名的消息人士斷言：“索馬里青年黨最大的資助者是明尼蘇達州的納稅人。”報導稱，明尼蘇達州多個政府福利項目的運營和監管存在漏洞，導致不法分子盜用有需求人士身份騙領福利，其中數以百萬計美元可能流向索馬里青年黨。



按多名執法消息人士說法，明尼蘇達州索馬里僑民通過以部族為基礎的地下錢莊給索馬里發回僑匯，這些錢大量流入青年黨腰包。



索馬里青年黨與“基地”組織有關聯，被美國認定為恐怖組織，近年來頻繁在索馬里及鄰國肯尼亞發動襲擊。



美國《紐約時報》11月29日的報導雖然未作與青年黨關聯的指認，但說明尼蘇達州確實存在大規模欺詐。報導稱，過去5年內，該州索馬里僑民成立皮包公司，謊稱提供社會福利服務，進而從州政府騙取數以百萬計美元。聯邦檢方稱，已有59人獲罪，在查三起案件的涉案金額已超過10億美元。

