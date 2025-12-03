歐盟援烏：增加無人機供應　炮彈未如數交付

11月20日，乌克兰首都基辅主要街道的照明设施出现大面积停电，车辆在夜色中行驶。（图源：新华社） 中評社北京12月3日電／據新華社報導，烏克蘭近來與荷蘭、挪威簽署了聯合生產無人機的協議，但歐盟外交與安全政策高級代表卡婭·卡拉斯承認歐盟目前還未能實現2025年向烏提供200萬發炮彈的計劃。



荷蘭政府1日發表聲明說，荷蘭當天與烏克蘭簽署聯合生產無人機的協議。路透社援引荷蘭國防大臣呂本·布雷克爾曼斯的話報導，這項合作不僅將增強兩國的生產能力，還將加強雙方“共同安全、韌性與創新能力”。



另據RBC－烏克蘭通訊社援引烏國防部長傑尼斯·什梅加爾的話報導，烏荷兩國1日簽署“重要協議”，將在兩國境內聯合生產無人機。荷蘭政府將採購兩國聯合生產的無人機，然後交付給烏克蘭。



RBC－烏克蘭通訊社11月30日報導，烏克蘭還與挪威簽署了無人機生產協議，計劃2026年起試生產並逐步擴大生產規模。此外，烏克蘭還將與英國簽署協議，聯合研發、生產先進軍事裝備。據美國彭博新聞社報導，英國計劃為烏克蘭每月生產約2000架“章魚”式無人機。



但據烏克蘭媒體報導，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯1日承認，烏克蘭“仍然非常需要炮彈”，但歐盟眼下尚未兌現2025年向烏克蘭提供200萬發炮彈的承諾。歐盟原打算今年10月底前完成所有炮彈的交付。



眼下，烏克蘭在政治和軍事層面均面臨不利局面。11月20日，美媒披露白宮起草的28點俄烏“和平計劃”，烏克蘭和歐洲指認該計劃偏袒俄羅斯。美烏代表隨後在瑞士日內瓦會談，大幅修改該方案。雙方11月30日又在美國佛羅里達州舉行會談。白宮12月1日宣布，美國中東問題特使威特科夫將前往俄羅斯商談。

