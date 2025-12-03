高市錯上加錯只會滿盤皆輸

11月28日，民眾在日本東京的首相官邸外參加抗議活動。（圖源：新華社） 中評社北京12月3日電／新華社發表時評文章，標題為高市錯上加錯只會滿盤皆輸。



日本首相高市早苗此前公然宣稱“台灣有事”可能構成日本“存亡危機事態”，並與行使集體自衛權相關聯，至今不思悔改、拒不撤回錯誤言論，日前又試圖從歷史的垃圾堆中尋找法理依據，搬出非法無效的“舊金山和約”，妄圖煽炒所謂“台灣地位未定論”。這種做法，實質上是用一個新的錯誤去掩蓋前一個錯誤，導致錯上加錯。



世界上衹有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是鐵的事實，不容歪曲篡改。《開羅宣言》和《波茨坦公告》明確規定把日本竊取的台灣和澎湖列島歸還中國。日本簽署投降書時承諾：“忠誠履行波茨坦公告各項規定之義務”。這一系列具有國際法效力的文件都確認了中國對台灣的主權。1949年中華人民共和國政府取代中華民國政府成為代表全中國的唯一合法政府，這是在中國這一國際法主體沒有發生變化情況下的政權更替，中國的主權和固有領土疆域沒有改變。中華人民共和國政府理所當然完全享有和行使中國的主權，包括對台灣的主權。



高市對指引戰後國際秩序的《開羅宣言》《波茨坦公告》視而不見，卻對“舊金山和約”這一冷戰產物情有獨鐘。這充分暴露了她並非對歷史無知，而是刻意選擇性“失明”，真實意圖是虛化一個中國原則，為日本右翼勢力極力推動的軍事擴張尋找借口，妄圖從根本上顛覆戰後國際秩序。



錯上加錯的背後，折射出高市內心深處錯誤的歷史觀和根深蒂固的軍國主義執念。質疑“村山談話”，否認南京大屠殺，參拜靖國神社……自步入政壇以來，高市就以歷史修正主義“旗手”自居。出任日本首相後僅一個多月，高市已經將強軍擴武的野心暴露無遺：加速提高防衛開支，武器出口“鬆綁”後首次出口殺傷性武器，暗示有可能放棄“無核三原則”……種種危險動向，向國際社會釋放出危險信號，再次提醒人們務須對日本重蹈軍國主義覆轍保持高度警惕。



方向錯了，速度越快，就越危險。衹有正視歷史，才能找准路標。避免失控的唯一出路，是停止在軍國主義的歧途上越走越遠。要老老實實掉轉車頭，以實際行動認錯反省，收回錯誤言論，停止在涉台問題上製造事端，明確堅持一個中國原則，恪守中日四個政治文件精神和日本政府迄今承諾。



正告日方不要在錯誤的道路上抱有任何幻想。若日方執迷不悟，只會滿盤皆輸。這是歷史的昭示，也是現實的必然。

