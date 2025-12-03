烏克蘭危機升級之際，普京即將出訪印度

這是11月30日在俄羅斯喀琅施塔得拍攝的街頭雕塑。（圖源：新華社） 中評社北京12月3日電／據新華社報導，印度外交部日前表示，應總理莫迪邀請，俄羅斯總統普京將於12月4日至5日對印度進行國事訪問。這將是烏克蘭危機升級後普京首次訪印。



此訪恰逢俄印建立戰略夥伴關係25周年節點，且正值美國以印度購買俄石油為由對印加征關稅報復之時，又叠加俄烏美歐四方就美國提出的俄烏“和平計劃”展開博弈的關鍵階段。



專家認為，俄印石油貿易將成為雙方領導人會談的焦點。在美印關係遇冷的背景下，印度或將進一步深化與俄羅斯的合作關係，並在多領域展開多元化合作布局。



石油貿易繼續？



印度外交部11月28日說，普京此訪旨在加強兩國“特殊和優先戰略夥伴關係”，並就地區和全球問題交換意見。俄總統網站同日表示，此訪將為全面探討俄印關係、兩國各領域合作議題，以及應對當前國際和地區問題提供契機。



普京訪印消息一經公布，印度進口俄石油一事旋即成為輿論關注焦點。專家普遍認為，印度儘管面臨美國壓力，但其經濟發展離不開能源支撐，難以割舍與俄能源合作。



俄印能源貿易使印方受益頗多。2022年2月烏克蘭危機升級後，印度以優惠價格購買大量俄石油，雙邊貿易額不斷創下新高。



俄媒數據顯示，2024年俄羅斯向印度供應約6.345億桶石油，占印度石油進口總量的36.4%。俄《觀點報》說，印度2024年從俄進口石油享受平均每桶3.5美元的折扣，總計節省了約22億美元。印度企業還通過加工俄原油並轉售來賺取利潤。

