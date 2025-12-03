哥倫比亞總統回應美威脅：侵犯主權即宣戰

中評社北京12月3日電／據新華社報導，波哥大消息：針對美國總統特朗普2日聲稱哥倫比亞可能因毒品問題而“遭受攻擊”的言論，哥倫比亞總統佩特羅當天通過社交媒體警告說，切勿威脅哥方主權，“侵犯我們的主權即宣戰”。



當天早些時候，特朗普在白宮的內閣會議上對媒體稱，哥倫比亞境內的制毒窩點製造可卡因並銷往美國，任何向美國“販毒”的國家都將“遭受攻擊”。



佩特羅對此回應說，哥倫比亞政府已搗毀1.84萬個制毒窩點。他邀請特朗普來哥倫比亞“親自見證每天摧毀9個窩點的行動”，同時指出哥倫比亞攔截了數千噸流向美國的可卡因。



佩特羅還說，美方此前有關他本人的言論已構成誹謗，不應在錯誤的道路上繼續下去。



今年10月19日和22日，特朗普兩度公開宣稱佩特羅是“毒品頭子”。他還威脅可能對佩特羅及哥倫比亞“採取非常嚴厲的行動”，並表示已切斷對哥方所有援助。佩特羅當月22日在社交媒體回應說：“針對美國境內高級官員對我提出的誹謗指控，我將通過美國律師在美國司法體系中進行法律辯護。”



哥倫比亞曾是美國在拉丁美洲的傳統盟友，但兩國關係近來趨緊。美方近期以“打擊販毒”為由在加勒比海和東太平洋襲擊多艘船只，其中包括哥倫比亞船只。除宣布暫停援助，特朗普還威脅對哥加征關稅。

