特朗普威脅稱將對加勒比海毒販實施陸地打擊

12月2日，在委內瑞拉首都加拉加斯，行人從支持委內瑞拉總統馬杜羅的塗鴉牆前走過。（圖源：新華社） 中評社北京12月3日電／據新華社報導，美國總統特朗普2日表示，美國將開始對加勒比海地區的“毒販”實施陸地打擊。這是不到一周時間內特朗普再次作出類似威脅。



特朗普當天在白宮舉行的內閣會議上說，“我們將開始實施陸地打擊。你知道，陸地打擊要容易得多。而且我們知道他們的路線。”他還說，任何向美國走私毒品的國家都有可能遭到打擊，並提及委內瑞拉和哥倫比亞。



11月27日，特朗普在佛羅里達州海湖莊園對美軍發表視頻講話稱，美軍已阻止委內瑞拉大約85%的海上“毒品走私”，接下來“我們將開始在陸地上阻止它們”，而且陸路行動相對容易，“這一行動很快就會開始”。



近期，美國以“緝毒”為由，在委內瑞拉附近加勒比海域部署包括“傑拉爾德·R·福特”號航空母艦在內的多艘軍艦。委內瑞拉政府認為美國此舉意在通過軍事威脅策動該國政權更迭。



據美國防部發言人2日發布的數字，自9月初以來，美軍已在加勒比海和東太平洋對美方指稱的“販毒船”進行了21次打擊，造成82人死亡。然而，美國政府並未披露任何可以證明其攻擊目標涉毒的證據。



在當天的內閣會議上，當被問及有關美軍在加勒比海針對“運毒船”上幸存者實施二次打擊一事時，特朗普表示他“毫不知情”。美國媒體日前披露，美軍9月2日在加勒比海對一艘“運毒船”發射導彈打擊後，繼續對船上兩名生還者實施第二次攻擊。這艘船最終沉沒，造成11人死亡。《華盛頓郵報》援引消息人士的話報導，軍隊接到了美國防部長赫格塞思“幹掉船上每個人”的直接指令。



