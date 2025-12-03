中老鐵路的4年：黃金大通道效應持續放大

11月29日，在老撾首都萬象中老鐵路萬象南站，發往中國鄭州的木薯澱粉班列准備出發。（圖源：新華社） 中評社北京12月3日電／據新華社報導，貨物運輸突破7250萬噸，跨境運輸商品種類拓展到3800餘種；發送旅客超6250萬人次，來自120餘個國家和地區的64萬名旅客搭乘跨境國際旅客列車出行……中老鐵路開通4年來，“成績單”亮眼。



2021年12月3日開通運營以來，北起中國昆明、南抵老撾萬象的中老鐵路，已經成為一條聯通內外、輻射周邊、雙向互濟的黃金大通道，客貨運量持續增長，服務品質顯著提升，輻射帶動效應持續放大，有力促進了沿線地區開放發展。



貨運繁忙，東南亞鮮果暢銷中國市場



中老鐵路運輸的貨物中，榴蓮是當之無愧的明星產品。今年以來，截至11月，通過中老鐵路國際貨運進口的榴蓮超16萬噸，同比增長51.5%。



“旺季時，我們每天光水果班列就要對開5列。”中國鐵路昆明局集團有限公司貨運部副主任陶檣說。依托2500多只新型冷藏集裝箱，鐵路運輸不僅速度快，水果鮮度也有保障。



為了適應榴蓮運輸需要，鐵路貨運部門和集裝箱生產企業合作，專門將冷藏箱由傳統的“上出風”改為“下出風”設計，控制在適宜榴蓮存放的溫度，大幅提升了保鮮效果。



裝備升級外，運輸方式的創新和通關效率的提升，也增強了物流企業選擇中老鐵路的信心。國鐵昆明局開行中老鐵路“瀾湄快線”國際貨物列車，貨物從萬象出發，最快26小時就可抵達昆明。昆明海關推出“鐵路快通”模式，為冷鏈鮮活貨物開辟綠色通道，貨物列車“即到即查，合格即放”，實現高效通關。

