國台辦12月3日例行發布會全文

國台辦於12月3日上午舉行例行新聞發布會（中評社 海涵攝） 中評社北京12月3日電（記者 海涵）國台辦發言人張晗12月3日主持例行記者會，並就台胞申領大陸身份證件、賴清德日前宣布將投入1.25萬億元新台幣的“防務特別預算”、近期兩岸交流活動等熱點議題回答記者提問。以下是問答全文：



張晗：各位記者朋友，大家上午好。歡迎參加國務院台辦例行新聞發布會。下面請大家提問。



福建東南衛視記者：福建省十四屆人大常委會第十九次會議27日表決通過《福建省促進兩岸標準共通條例》。這是該領域大陸首次立法，也是福建省涉台領域又一項創制性立法。請介紹有關情況。



張晗：《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》明確提出“建設兩岸標準共通服務平台，鼓勵兩岸產學研企共同制定行業共通標準”。近年來，福建在兩岸標準共通方面進行有益探索，持續深化兩岸標準共通，累計研製兩岸共通標準308項。



11月27日，福建省十四屆人大常委會第十九次會議表決通過《福建省促進兩岸標準共通條例》，是首部以促進兩岸標準共通為主題制定的地方性法規，將於2026年1月1日起施行。條例突出“通”和“同”二字，將福建省近年來形成的成熟經驗與創新做法及時固化並上升為法規，鼓勵兩岸同胞攜手，通過共同選題、研製、比對、使用等方式開展兩岸標準化合作。這是福建省涉台領域又一創制性立法，對打造兩岸共同市場、增進兩岸民生福祉、深化兩岸融合發展具有重要意義。



人民日報記者：12月1日是《開羅宣言》發表82周年，然而日本首相高市早苗無視包括《開羅宣言》在內的國際法文件，妄圖介入台海局勢，至今拒不收回涉台錯誤言論。對此有何評論？



張晗：今年是中國人民抗日戰爭勝利80周年，是台灣光復80周年，也是《開羅宣言》發表82周年。《開羅宣言》等一系列國際法文件是世界反法西斯戰爭的重大成果，從國際法層面明確了中國對台灣的主權，更構成戰後國際秩序的重要組成部分。遵守其有關規定是日方必須承擔的國際法義務。

