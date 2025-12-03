國台辦介紹台胞申領大陸身份證件條件及流程

國台辦於12月3日上午舉行例行新聞發布會（中評社 海涵攝） 中評社北京12月3日電（記者 海涵）台胞申領大陸身份證件的申領條件、流程和所需材料有哪些？國台辦發言人張晗3日在例行新聞發布會上就台灣居民申領大陸居住證、定居證和身份證有關申領條件、流程和所需材料作完整準確說明。



張晗表示，台灣居民自願申領大陸身份證件是其享有的合法權利。為防止別有用心人士混淆視聽、歪曲解讀，方便台胞申領大陸有關證件，借此機會我就台灣居民申領大陸居住證、定居證和身份證有關申領條件、流程和所需材料作完整準確說明。我們精心製作了圖表，以助大家更好瞭解情況（展示圖表）。



一是台灣居民居住證，是大陸有關主管機關專門為滿足台胞在大陸學習、工作、生活便利化需求而制發的證件。



張晗指出，根據《港澳台居民居住證申領發放辦法》，台灣居民來大陸居住半年以上，符合有合法穩定就業、合法穩定住所、連續就讀條件之一的，根據本人意願可以申領。申領台胞只要填寫《港澳台居民居住證申領登記表》，交驗本人台灣居民來往大陸通行證，向居住地縣級人民政府公安機關指定的公安派出所或戶政辦證大廳提交本人在大陸的居住地住址、就業、就讀等證明材料即可正常辦理。

