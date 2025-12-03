國台辦：大陸海警巡查是正當、必要之舉

國台辦發言人張晗主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京12月3日電（記者 海涵）近日，福建海警在金門附近海域依法開展常態執法巡查。台有關部門聲稱，大陸海警巡查是常態化騷擾，絕非執法巡查，不僅影響兩岸關係，也破壞區域和平穩定。國台辦發言人張晗3日在例行新聞發布會上表示，海警部門開展常態化執法巡查行動，既是依法維護相關海域正常航行和作業秩序的正當之舉，也是保障兩岸漁民生命財產安全的必要之舉。民進黨當局應立即停止干擾和破壞大陸漁民正常作業，停止挑起事端和製造麻煩。



有記者提問道，近日，福建海警在金門附近海域依法開展常態執法巡查。台有關部門聲稱，大陸海警巡查是常態化騷擾，絕非執法巡查，不僅影響兩岸關係，也破壞區域和平穩定。對此有何評論？



張晗表示，兩岸同屬一個中國，台灣是中國的一部分。海警部門開展常態化執法巡查行動，既是依法維護相關海域正常航行和作業秩序的正當之舉，也是保障兩岸漁民生命財產安全的必要之舉。



張晗指出，民進黨當局頑固堅持“台獨”立場，迄今仍不斷採取危險粗暴手段對待大陸漁船民，威脅大陸漁船民生命財產安全，是破壞台海和平穩定、損害兩岸同胞利益福祉的禍亂根源。民進黨當局應立即停止干擾和破壞大陸漁民正常作業，停止挑起事端和製造麻煩。

