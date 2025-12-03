【
韓國總統：韓朝處於對話聯絡完全中斷狀態
http://www.CRNTT.com
2025-12-03 12:53:26
中評社北京12月3日電／據新華社報導，韓國總統李在明3日舉行外媒記者會時表示，韓國和朝鮮目前處於對話和緊急聯絡網完全中斷狀態。
李在明表示，韓方將“繼續展現柔和姿態，比如中斷對朝鮮廣播、最小化可能引起誤會的軍事行動等”。
談及朝美關係時，李在明表示，韓方將全力為朝美對話創造條件，改善朝美關係有助於解決或緩和朝鮮半島問題。他還表示，可就韓美聯合軍演等議題進行充分討論，這有助於美國與朝鮮展開對話和磋商。
