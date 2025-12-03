國台辦：決不輕饒迫害陸配的“台獨”幫凶

國台辦發言人張晗主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京12月3日電（記者 海涵）賴清德日前公開反對國民黨擬“修法”保障陸配“參政權”，台行政機構負責人卓榮泰稱，“‘國籍法修法’涉雙重效忠問題”。國台辦發言人張晗3日在例行新聞發布會上應詢表示，大陸配偶是台灣同胞的家人、親人，是台灣社會的建設者、貢獻者，理應得到認可、尊重，包括參政議政在內的正當權益應當得到維護。對於迫害大陸配偶的“台獨”幫凶爪牙，我們決不輕饒，將依法追責，嚴懲不貸。



有記者提問，賴清德日前公開反對國民黨擬“修法”保障陸配“參政權”，台行政機構負責人卓榮泰稱，“‘國籍法修法’涉雙重效忠問題”。對此有何評論？



張晗表示，大陸配偶是台灣同胞的家人、親人，是台灣社會的建設者、貢獻者，理應得到認可、尊重，包括參政議政在內的正當權益應當得到維護。民進黨當局出於“台獨”本性，公然販賣“兩國論”，肆意剝奪陸配合法權益，打壓欺凌陸配群體，不斷挑戰兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，我們對此予以強烈譴責。正告民進黨當局，任何破壞台海和平穩定、損害兩岸同胞利益的惡劣行徑和花招伎倆，必將自食惡果。對於迫害大陸配偶的“台獨”幫凶爪牙，我們決不輕饒，將依法追責，嚴懲不貸。

