國台辦：遵守《開羅宣言》是日本國際法義務

國台辦發言人張晗主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京12月3日電（記者 海涵）日本首相高市早苗無視包括《開羅宣言》在內的國際法文件，妄圖介入台海局勢，至今拒不收回涉台錯誤言論。對此，國台辦發言人張晗3日在例行新聞發布會上表示，《開羅宣言》等一系列國際法文件是世界反法西斯戰爭的重大成果，從國際法層面明確了中國對台灣的主權，更構成戰後國際秩序的重要組成部分。遵守其有關規定是日方必須承擔的國際法義務。



有記者問到，12月1日是《開羅宣言》發表82周年，然而日本首相高市早苗無視包括《開羅宣言》在內的國際法文件，妄圖介入台海局勢，至今拒不收回涉台錯誤言論。對此有何評論？



張晗指出，今年是中國人民抗日戰爭勝利80周年，是台灣光復80周年，也是《開羅宣言》發表82周年。《開羅宣言》等一系列國際法文件是世界反法西斯戰爭的重大成果，從國際法層面明確了中國對台灣的主權，更構成戰後國際秩序的重要組成部分。遵守其有關規定是日方必須承擔的國際法義務。



張晗表示，日本首相高市早苗的涉台錯誤言論干涉中國內政，向“台獨”分裂勢力發出錯誤信號，危害台海和平穩定。我們敦促日方深刻反省歷史罪責，收回錯誤言論，停止干涉中國內政，以實際行動恪守一個中國原則和對華政治承諾。

