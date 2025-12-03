美政府威脅切斷多州食品救濟金撥款

中評社北京12月3日電／據新華社報導，美國農業部長布魯克·羅林斯2日表示，若由民主黨主政的州未能提供受益人相關數據，聯邦政府將從下周起停止向這些州撥付用於發放“補充營養援助計劃”救濟金的款項。



羅林斯當天在白宮舉行的內閣會議上表示，這一決定是因為相關州拒絕提供農業部所要求的食品救濟金受益人信息，而這些數據對根除該項目中的欺詐行為至關重要。“從下周開始，我們將停止向這些州輸送聯邦資金，直到它們遵守規定為止。”



隨後，羅林斯又在社交媒體上發文稱：“沒有數據，就沒有資金——就這麼簡單。若一個州不願分享有關非法使用食品救濟金的數據，就拿不到聯邦政府一分錢的項目資金。”



羅林斯的表態引發加利福尼亞州、紐約州、明尼蘇達州等民主黨主政地區官員的質疑。紐約州州長凱西·霍楚爾在社交媒體上轉發了羅林斯的講話並配文稱：“真心發問：為什麼特朗普政府如此執意要讓人們挨餓？”



“補充營養援助計劃”由美國農業部負責監管，是美國社會保障體系的重要組成部分，覆蓋人群達4200萬，約占全美總人口的八分之一，其中大多數人收入低於貧困線。



今年5月起，農業部要求各州提供領取食品救濟金者的姓名、身份等信息，稱將借助這些數據打擊欺詐行為。但民主黨主政的州始終反對農業部這一要求，認為此舉侵犯了項目受益人的隱私權。



7月初，美國總統特朗普簽署“大而美”稅收與支出法案，收緊了食品救濟金受益人的資格要求，農業部隨後要求各州提供受益者的詳細數據。民主黨主政的20餘個州及哥倫比亞特區隨後就農業部索要數據一事提起訴訟，主張該要求違法。10月，舊金山一名聯邦法官裁定，臨時禁止農業部因各州未提交數據而拒向其發放食品救濟金。

