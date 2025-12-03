國台辦：福建涉台領域又一立法　突出通、同

國台辦發言人張晗主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京12月3日電（記者 海涵）福建省十四屆人大常委會第十九次會議27日表決通過《福建省促進兩岸標準共通條例》，國台辦發言人張晗3日在例行新聞發布會上介紹，這是首部以促進兩岸標準共通為主題制定的地方性法規，將於2026年1月1日起施行。條例突出“通”和“同”二字，將福建省近年來形成的成熟經驗與創新做法及時固化並上升為法規，對打造兩岸共同市場、增進兩岸民生福祉、深化兩岸融合發展具有重要意義。



《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》明確提出"建設兩岸標準共通服務平台，鼓勵兩岸產學研企共同制定行業共通標準"。近年來，福建在兩岸標準共通方面進行有益探索，持續深化兩岸標準共通，累計研製兩岸共通標準308項。



條例突出"通"和"同"二字，將福建省近年來形成的成熟經驗與創新做法及時固化並上升為法規，鼓勵兩岸同胞攜手，通過共同選題、研製、比對、使用等方式開展兩岸標準化合作。這是福建省涉台領域又一創制性立法。


