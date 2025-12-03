國台辦：賴巨額防務預算會把台灣推入險境

國台辦發言人張晗主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京12月3日電（記者 海涵）近日，賴清德在美媒投書宣稱要投入1.25萬億元新台幣作為防務特別預算。國台辦發言人張晗3日在例行發布會上回答記者提問時表示，賴清德無原則媚外、無底線賣台，不惜把台灣當戰場、把民眾當炮灰，將本可用以改善民生的錢浪費在購買武器、養肥外國軍火商上，只會把台灣推入更加兵凶戰危的險境。



有記者問，近日，賴清德在美媒投書宣稱要投入1.25萬億元新台幣作為防務特別預算，引發島內各界嘩然。島內輿論抨擊賴清德“在玩火”，認為台灣除了準備戰爭，其他民生都將無法推動，台灣被當提款機。對此有何評論？



張晗指出，賴清德無原則媚外、無底線賣台，在謀“獨”挑釁、窮兵黷武的道路上狂奔，大肆揮霍民脂民膏，大搞“全民皆兵”，不惜把台灣當戰場、把民眾當炮灰，將本可用以改善民生的錢浪費在購買武器、養肥外國軍火商上，只會把台灣推入更加兵凶戰危的險境。



張晗表示，“台獨”意味著戰爭。希望廣大台灣同胞認清賴清德“台獨引戰”的極端危險性、危害性，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，同我們一道推動兩岸關係重回和平發展正軌，切實維護台海和平穩定和自身安全福祉。正告賴清德及民進黨當局，不要玩火，玩火者必自焚；“以武謀獨”、鋌而走險，只會自掘墳墓！

