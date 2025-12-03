【
柬埔寨明年將對中國公民試行免簽政策
http://www.CRNTT.com
2025-12-03 12:52:00
中評社北京12月3日電／據新華社報導，柬埔寨政府2日發布官方文件說，將於2026年6月15日至10月15日期間對中國公民試行免簽政策。
文件說，柬埔寨政府同意對從中國前往柬埔寨的中國公民試行免簽政策，允許停留14天。在4個月試行期內，中國公民無需申請簽證，也無需繳納任何費用，只需填寫電子入境卡即可入境，且可以多次入境柬埔寨。
柬埔寨旅遊部統計數據顯示，今年1月至10月期間，柬埔寨吸引中國遊客約100萬人次。
