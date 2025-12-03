國台辦：“台獨”意味著戰爭　是死路一條

國台辦發言人張晗主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京12月3日電（記者 海涵）賴清德召集所謂“國安高層會議”，拋出所謂“守護民主台灣國家安全行動方案”，並在會後記者會上鼓吹“‘民主台灣’是一個主權獨立的國家”等“台獨”分裂謬論，大肆渲染大陸“威脅”，鼓噪將提高台灣地區防務預算等。國台辦發言人張晗3日在例行發布會上應詢表示，清德的分裂謬論充斥著敵意與對抗、偏執與狂妄，充分表明其“台獨”立場冥頑不化，分裂主張激進冒險，滋事挑釁肆無忌憚，賣台害台變本加厲。



有記者問，11月26日，賴清德召集所謂“國安高層會議”，拋出所謂“守護民主台灣國家安全行動方案”，並在會後記者會上鼓吹“‘民主台灣’是一個主權獨立的國家”等“台獨”分裂謬論，大肆渲染大陸“威脅”，鼓噪將提高台灣地區防務預算等。對此有何評論？



張晗表示，賴清德的分裂謬論充斥著敵意與對抗、偏執與狂妄，充分表明其“台獨”立場冥頑不化，分裂主張激進冒險，滋事挑釁肆無忌憚，賣台害台變本加厲。其所謂“行動方案”極力渲染“大陸威脅”，妄圖“以武謀獨”、“倚外謀獨”，是窮兵黷武、禍台殃民的“引戰方案”、“毀台方案”。這再度暴露出其“和平破壞者”、“危機製造者”、“戰爭煽動者”的凶惡面目。



張晗強調，台灣是中國的台灣，從來不是一個國家，也永遠不會成為一個國家。台海現狀是世界上衹有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，沒有改變，也不容改變。統一是歷史定論，制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的借口。“和平統一、一國兩制”是實現國家統一的最佳方式，“兩制”台灣方案是“和平方案”、“愛台方案”，會充分考慮台灣現實情況、充分吸收兩岸各界意見和建議、充分照顧到台灣同胞利益和感情。

