第三屆中國僑智發展大會聚焦育才引智

中國僑智發展大會“僑智匯”成果發布區拍攝的自動分揀機器人。（圖片來源：新華社） 中評社北京12月3日電／據新華社報導，12月1日，第三屆中國僑智發展大會在福建福州開幕。大會精心設置揭榜掛帥、聚僑育智、聚僑引智、“僑智匯”成果發布等板塊，涵蓋16場重點活動。



本屆大會以“僑匯天下才·智創新時代”為主題，來自39個國家和地區的1000餘名嘉賓參加，參會嘉賓中高層次人才占比超86%，華裔新生代占海外嘉賓比例超過52%，呈現“高層次、國際化、新生代”特徵。



“在中國革命、建設和改革的不同歷史時期，廣大歸僑僑眷和海外僑胞作出了不可磨滅的貢獻，特別是在推進我國科技事業發展方面，僑界人才奮勇爭先。”中國僑聯黨組書記、主席王靈桂表示，當前人才的地位和作用更加凸顯，包括廣大僑胞在內的各類人才，在中華民族偉大復興進程中大有可為。



為打造“永不落幕的僑智大會”，大會創新設立“僑智驛站”，搭建海外僑界高層次人才回國對接渠道，推動產業升級，促進地方經濟可持續發展。同時，上線的僑智匯網站，為海外華僑華人、留學生及歸國僑胞構建“政策引導、技術賦能、專業服務”三維融合的人才服務體系。



本屆大會由中國僑聯、福建省人民政府主辦。大會特別邀請安徽省為主賓省、黑龍江省哈爾濱市為主賓市，哈爾濱工業大學、同濟大學為主賓高校，構建起多方聯動、協同發力的辦會格局。