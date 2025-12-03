【
香港11月PMI擴張速度逾兩年半以來最快
2025-12-03 14:56:42
中評社北京12月3日電／據新華社報導，標普全球3日公布，11月香港採購經理指數（PMI）升至52.9，連續4個月處於50以上，反映香港營商環境持續好轉，擴張速度是逾兩年半以來最快，較10月上升1.7。
標普指出，企業新接訂單連續兩月增加，升幅逾兩年半以來最大；出口訂單逾一年以來首次恢復增長，來自內地的訂單需求創兩年多以來最高。客戶需求升溫，令生產擴張速度逾兩年半以來最快。
