香港大埔火災善後工作有序推進

中評社北京12月3日電／據新華社報導，面對突如其來的大埔宏福苑火災，香港特區政府帶領社會各界齊心協力，共克時艱，從過渡性房屋安置到物資供應、生活補助，從情緒支援到醫療費用減免、教育補助……善後工作全方位有序推進，香港正努力重回正常生活的軌道。



住房安置重建生活信心



12月1日，香港特區行政長官李家超赴位於元朗的過渡性房屋安置處探訪，慰問受災居民。這裡共安置60戶家庭、逾百名居民。一位住戶表示，1萬港元應急補助金與床鋪、家電等物資，讓他和家人的生活在最困難的時候有了着落。



記者來到元朗博愛江夏圍村，這裡是火災發生後特區政府緊急協調的安置點之一。每套房屋都配備獨立洗手間以及浴室、廚房等基本設施，入住不需要繳納租金和水電費用。



受火災影響的居民勞先生一家入住於此。他的女兒對記者說，這裡的環境挺舒服，比想象中好。配套設施、基本生活用品很齊全。



張阿姨在宏福苑居住超過40年，災後與家人被安置在過渡性住房“策誠軒”，面積約30平方米，家具、家電一應俱全。“這非常好了。”她說。



“策誠軒”用作安置受災民眾的90套房屋已全部入住，香港房屋協會的24小時熱線仍在持續接收有需要居民的申請，安排入住相關過渡性住房。一位受災民眾表示，相信未來都會好起來。



截至2日上午，已有1013名居民入住由民政及青年事務局協調的青年宿舍或酒店房間；另有1607名居民入住房屋局的過渡性房屋或香港房屋協會項目的房屋。



李家超2日表示，不會放棄任何一個受災家庭，會協助受災家庭重建家園。

