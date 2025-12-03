僑胞新生代：對中華文化認同讓我們心意相通

中評社北京12月3日電／據人民日報海外版報導，“我是誰？”，對許多在海外長大的華僑青少年而言，這不是一個抽象的問題，而是成長中需要面對的現實困境。



近日，暨南大學世界華僑華人文獻館舉辦“我是誰？——華僑新生代暨南學子主題分享會”。來自10餘個國家和地區的60餘名師生參與活動，用親身經歷分享了他們在多元文化環境中的迷茫、探索與答案。



牢記“我是誰”——



在文化交流中建立身份認同



徐彬晟出生在羅馬尼亞，7歲時被父母送回中國讀書。“父母送我回來，不是要我成為誰，而是讓我記住自己是誰。”



初入小學的徐彬晟由於語言不通，在學習和生活上都感到吃力。在老師的耐心輔導下，他慢慢學會了寫漢字、交了新朋友，對中華文化的興趣也讓他愛上了背古詩。



高中時，徐彬晟回到羅馬尼亞。在父親經營的中醫診所裡，他看到當地患者信任並願意接受用針灸和草藥治療，開始思考中醫藥文化的國際價值。帶著這樣的探索，他在高中畢業後選擇回到中國，考入暨南大學中醫學院學習。“曾經學過的語言和文化，現在都成了我最寶貴的財富。”徐彬晟說。



很多僑胞新生代對此深有同感。來自南非的王凱奕、王凱非兄弟說：“我們曾在兩種文化間徘徊，但這種‘雙重性’並非矛盾，而是我們獨特的文化優勢。”來自孟加拉國的華僑生何卓凡表示：“儘管我們背景各異，但對中華文化的認同讓我們心意相通。”

