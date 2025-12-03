華僑教育家李春鳴用教育在南洋種下一片春

位於江蘇省南通市通州區的華僑教育家李春鳴館大廳。（圖片來源：人民日報海外版） 中評社北京12月3日電／據人民日報海外版報導，不久前，800餘名校友從世界各地奔赴印度尼西亞雅加達，慶祝一所學校創辦86周年。他們中的不少人已兩鬢蒼蒼。這所學校僅存續27年，卻在停辦近60年後，仍被當年的學子深切懷念。



學校的名字叫雅加達中華中學，人們常親切地叫它“華中”。20世紀上半葉，華僑教育家李春鳴與一批華僑知識分子遠赴南洋，篳路藍縷，於1939年共同創辦該校，李春鳴出任校長。自此，華中成為許多華僑子弟求學路上的一盞明燈。



近日，記者走進位於江蘇省南通市通州區的華僑教育家李春鳴館，透過樸素的舊物與沉靜的文字，走近華中那段短暫卻厚重的歲月，瞭解李春鳴鞠躬盡瘁的一生。



“建校完成夙願酬”



經過整整10年艱辛，華中完成了第一期建校計劃。那年，李春鳴以詩抒懷：“華中創立十周年，一半辛勤一半苦……建校完成夙願酬，天南種下菠蘿蜜。”



樹木掩映間，華僑教育家李春鳴館靜靜矗立。跟隨南通市通州區僑辦的介紹，我們步入館內。



1894年，李春鳴出生於南通。早年，他入讀張謇創辦的小學，深受新式教育思想熏陶。1916年，他從南京國立高等師範學校畢業，回到南通擔任中學國文教師。



1918年，愛國僑領陳嘉庚在新加坡籌辦南洋華僑中學，向國內招募教師。經黃炎培舉薦，李春鳴受聘前往新加坡，自此投身南洋華文教育事業。此後多年，他應東南亞各地華校邀請，輾轉印度尼西亞、馬來西亞等地任教，為傳播中華文化、推動華文教育持續奔走。



在印度尼西亞八帝貫中華會館工作期間，因不滿校方重回僵化殖民教育的路線，李春鳴與張國基、李善基、陳章基3位同仁一同拒簽“董教合約”，憤然辭職。

