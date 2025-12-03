美俄莫斯科會談是認認真真走過場？

會晤現場（圖片來源：央視新聞客戶端） 中評社北京12月3日電／大公文匯網發表大公報前副總編輯周德武評論文章，以下為文章內容：



12月2日下午，人們熟悉的克里姆林宮大圓桌出現在記者面前。普京對面坐著特朗普總統特使維特科夫，這是他今年以來第六次訪問莫斯科了。他的每次到來，都能受到俄羅斯高規格的接待。



與以往不同的是，這一次維特科夫身邊多了一名成員，他就是特朗普女婿庫什納。庫什納的現身向外界表明，他的存在就是普京與“特朗普的影子”進行會談。特朗普讓庫什納參與和談進程，說明這位美國總統極其認真地對待這個問題。在巴以停火問題上，特朗普依靠維特科夫和庫什納搞了第一階段停火方案。特朗普這一次如法炮製，希望把中東的經驗複製到俄烏停火上，但至少到目前為止，這個想法還是到處碰壁。



這次會談持續了五個小時，直至莫斯科午夜時分。會談結束後，普京總統助理烏沙科夫向媒體表示，“這次會談是建設性、實質性的”，美方向俄羅斯呈交了最新的和平框架建議，此外還向俄方呈交了四份與和平解決方案相關的文件。雙方討論了領土交換、烏安全保證以及烏克蘭加入北約、對烏克蘭軍隊進行限制等實質性問題。烏沙科夫表示，雙方的討論聚焦於實質性內容，而不是具體的措辭，“雙方均從這次會談中看到了巨大的合作潛力”。當被問到普京和特朗普是否很快舉行會晤一事，烏沙科夫表示，兩位總統能否很快見面，取決於和談的進展情況。當記者問這次談判是否意味著俄烏雙方向和平更近了一步？烏沙科夫的回答是：“絕對沒有”。



維特科夫回到了美國駐俄大使館，他們急著向特朗普報告會談的詳情。烏沙科夫第一時間向媒體發布會談觀感，給這次會談定性，旨在向世界表明，俄羅斯對和談是認真的，通向和平之路的障礙不在俄羅斯，而在烏克蘭及其盟友。



當全世界目光聚焦於莫斯科之時，澤連斯基忙著訪問法國和愛爾蘭，尋求對烏克蘭安全保障的最大支持。普京把澤連斯基的行為斥之為“四處乞討”，烏克蘭國內貪腐醜聞一大堆，澤連斯基哪有精力關心烏克蘭經濟及軍事困境？



莫斯科會談沒有取得突破也是預料之中的，但俄方給足美國的面子，雙方耗時近五個小時，完全是在認認真真走過場。維特科夫抵達莫斯科之前，普京就向外界發出信號：一是視察了俄烏前線指揮所，軍方向普京匯報了佔領紅軍城的最新情況。俄羅斯軍方還展示了把俄羅斯國旗插在紅軍城中心的照片，此舉實際上是做給維特科夫看的。俄方的態度很清楚，俄羅斯無法從談判桌上得到的東西，它可以從戰場上獲得；而烏克蘭的尷尬是，烏無法從戰場上獲得的東西，更無法從談判桌上獲得。

