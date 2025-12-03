巴以局勢脆弱，土以對峙加劇

11月22日，以色列對加沙地帶多地發動空襲，造成至少22人死亡、83人受傷。圖為在加沙城西部，加沙居民查看被以色列無人機炸毀的汽車。（圖片來源：新華社） 中評社北京12月3日電／據光明日報報導，自2023年新一輪巴以衝突以來，本已出現緩和跡象的土以關係立時重返冰點。雖然今年10月，哈馬斯與以色列在國際社會斡旋下終於艱難達成加沙第一階段停火協議，但因暴力衝突與人道主義危機仍在延續，土以關係絲毫沒有解凍跡象，雙方敵對情緒愈燃愈烈。



11月29日，巴勒斯坦加沙地帶衛生部門發表聲明稱，2023年10月新一輪巴以衝突爆發以來，以色列在加沙地帶的軍事行動已造成7.01萬人死亡、超過17萬人受傷。聲明說，自加沙停火第一階段協議10月生效以來，以軍襲擊已造成354人死亡、906人受傷。



土耳其：“追討公道”



近期，土耳其持續強烈譴責以色列對巴勒斯坦濫用暴力，對以軍持續襲擊平民目標行為表現出極度憤慨，痛斥以色列為“地地道道的恐怖主義國家”，指責“其侵略行徑已使巴勒斯坦的發展進程倒退70年”，敦促所有國家向加沙的巴勒斯坦人民提供人道主義支持，並呼籲國際社會採取堅定一致立場，嚴厲追究其反人類罪行。土耳其總統埃爾多安甚至在接見來訪德國總理默茨時當面質問：“德國為何對以色列的所作所為視而不見？”



在政府授意下，伊斯坦布爾首席檢察官辦公室於11月7日以“種族滅絕”罪名對包括以色列總理內塔尼亞胡、國防部長卡茨、國家安全部長本－格維爾、國防軍總參謀長扎米爾在內的37名以色列軍政要員簽發了申請羈押的跨國拘捕令。此舉使土耳其成為全球第一個對以總理髮出逮捕令的國家行為體，也是繼去年11月國際刑事法院對內塔尼亞胡和前國防部長加蘭特的戰爭罪指控之後，國際社會對以色列高層的最新司法判決。



土耳其將自身行動解釋為對國際刑事法院相關決議的落實與補充，並稱隨後將繼續在國際法庭對以色列官員提起涉嫌種族滅絕的具體司法訴訟。雖然象徵意義遠大於執行層面，但土耳其此舉著實賺足眼球，其對中東乃至伊斯蘭世界的號召力由此得到提升，很多當地媒體紛紛發出了“如果阿拉伯和伊斯蘭世界能像土耳其這樣強硬，何愁不能壓制以色列囂張氣焰”的感嘆，而埃爾多安也被視為“替被壓迫者追討公道”的代表。

