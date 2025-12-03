中評社╱題：“推動兩岸融合發展的重要經驗、現實挑戰及深化建議” 作者：羅炎成（漳州），閩南師範大學副教授、兩岸一家親研究院特約研究員



【摘要】2014年11月1日兩岸融合發展理念首次提出後，大陸秉持“兩岸一家親”理念，貫徹“兩岸同胞同屬中華民族、兩岸經濟同屬中華民族經濟”要求，儘速推動政策部署與落實，形成“中央統籌-地方聯動-平台支撑”的促融機制，取得顯著成效，積纍了一大批成功經驗。因應中美戰略博弈持續複雜及民進黨當局遏阻不斷升級的挑戰，中國大陸應堅持貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略，把穩兩岸融合發展方向盤，持續守正創新，總結并深化成功經驗的應用，進一步強化創新驅動，深化產業協同、民生保障與文化認同建設。進一步強化福建示範區的政策賦能，完善台胞同等待遇落實機制，構建兩岸命運共同體，為推進國家統一進程提供重要理論參考與實踐範式。



今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。台灣光復是抗戰勝利的重要成果，是包括台灣同胞在內的全體中國人民前赴後繼、浴血奮戰鑄就的偉大勝利，值得兩岸同胞共同紀念。對於台灣同胞因歷史遭遇和社會環境而形成的特定心態和感受，我們要“將心比心”方能“化解心結，心靈契合”。當前，台海局勢依然複雜嚴峻，在中美戰略對峙持續僵持及賴清德當局全方位“阻融拒統”的影響下，持續深化兩岸融合面臨不少挑戰，亟待總結經驗，解放思想，探索破困增效新路。



一、推動兩岸融合發展的重要經驗



（一）理論引領：高度契合中國發展及兩岸局勢



兩岸融合發展是習近平總書記關於對台工作的重要論述和新時代黨解決台灣問題的總體方略的重要內容，是基於兩岸長期交流發展的歷史經驗總結而來，也是兩岸關係發展到一定階段之下，為突破困局、塑造新局，提出的極具創新性的政策指引，具有中國特色的理論性與現實性。



兩岸融合發展是在兩岸政治對立狀態與法理上的內戰狀態尚未結束的前提下制定的針對性方略，對解決極為複雜且極為獨特性的台灣問題具有高度適配性，豐富與完善國家統一理論研究實踐的同時，也高度契合中國國情及中國特色。兩岸融合發展具有理論體系性，其領域涵蓋經濟、社會、文化等面向，其層次涉及利益需求、權利需求、文化需求以及心理需求，其實現路徑包括求知、求學、求商、求存，其推動思維創新含括“兩岸一家親”“命運共同體”“心靈契合”“同等待遇”“應通盡通”等諸多層面，兼具深沉的歷史傳承及鮮明的時代特色，有利於推動國家統一進程。



（二）政策支撑：堅定托舉兩岸融合發展穩步前進



一是政策定力。在美國“以台制華”的政治操弄深度推進及民進黨當局“阻融謀獨”阻擾兩岸正常交往的複雜局勢下，黨中央始終保持極強的戰略定力，在推進兩岸融合發展的政策指引下，大陸秉持“兩岸一家親”理念，貫徹“兩岸同胞同屬中華民族、兩岸經濟同屬中華民族經濟”要求，積極開展全域性、多輪次、多層面、漸進性的政策部署與落實工作，牢牢把握兩岸關係的主動權與主導權，以兩岸同胞的共同福祉為要，以中華民族的偉大復興為本，不因美國的干預及民進黨當局的滋擾而改變政策方向或是放緩節奏。二是政策速力。為推動兩岸融合發展的體制機制創新，大陸方面陸續推出《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》（“31條措施”）、《關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》（“26條措施”）、《關於應對疫情統籌做好支持台資企業發展和推進台資項目有關工作的通知》（助力台企“11條”）、《關於支持台灣同胞台資企業在大陸農業林業領域發展的若干措施》（“農林22條措施”）以及涉台地方性法律法規，逐漸走入融合深水層。三是政策引力。立足“兩岸一家親”理念及以實現“心靈契合”為戰略目標，大陸從惠及台灣民衆切身利益的層面出發，緊扣求學、就業、創業及營商等，推出優越的環境、優渥的待遇、優厚的條件等政策配套及落地機制，對島內不同群體、不同層級及不同訴求的民衆產生較強的磁吸力。



（三）中央調控：精準指引兩岸融合發展方向



一是頂層設計。兩岸融合發展不僅是從戰略高度提出的實現國家終極統一的重要路徑，也從落實層面規劃當下推動國家統一的實施路徑，是大陸長期對台工作經驗的繼承與發展及對台工作戰略的深化與升華。其站位高、定位準、方向明。二是統籌協調。在黨中央的統籌規劃及地方政府的全力配合下，推動兩岸融合發展工作取得顯著成效并朝向縱深發展。三是守正創新。為“破圈提效”，中央一直致力於兩岸融合發展新路的探索。2023年9月12日發布《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》（以下簡稱《意見》）展現黨中央持續發揮福建在對台工作中的獨特作用，探索兩岸融合發展新路徑的政策導向，①重點選擇福建為政策“實驗區”，制定全面細化的實施路徑，在總體要求中明確提出“要堅持問題導向，突出先行先試，擴大授權賦能，持續推進政策和制度創新”。



（四）體系聯動：形成促進兩岸融合發展合力



一是央地聯動。在黨中央推動兩岸融合發展的整體部署下，各省市縣依據其自身優勢及發展情況制定特色化、地方性促融政策，積極落實中央的相關部署，形成版圖化發展態勢。二是校地合作。在持續深化兩岸融合發展的大背景下，為更好地為人才發展搭建研究平台，為在產學研聯動上下功夫，搭建產業科研創新平台，打造產品從實驗室到工廠大規模生產的完整鏈條，并構建創新支撑體系，規範創新平台管理機制，推動北京、上海等域外高校與融合示範區的合作，強化研發力量整合迭代。三是平台共建。聚焦台胞需求及學習、生活便利，政府成立或居間協調搭建各類平台促進兩岸融合效能，包括各項服務性平台、交流合作平台、融資平台及科創平台等，極大促進兩岸融合的機制性發展。



（五）跨域融合：綜合運用廣域多元促融通道



長期以來，習近平總書記和黨中央高度重視發揮福建在對台工作全局中的獨特作用，統籌中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局，將支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區作為“深化兩岸融合發展、夯實和平統一基礎”的重大舉措。②福建的融合發展的成功是跨域融合發展的典型案例。2023年9月12日發布的《意見》，深度結合地域特色，聚焦福建，緊緊抓住福建在兩岸融合發展中的獨特地位及發展優勢，黨中央提出“福建全域融合發展”方案，深層次、精細化規劃整體統一與地區差異相結合的推深路綫，以期通過率先深化閩台兩地的共通性、連結性及密切度，從而達到帶動與輻射整個大陸地區的效應。學校以學術交流、課程融合、文化溝通等校際合作為渠道，以引進人才、培養人才、教育人才、輸出人才為抓手，努力勾畫兩岸同胞心靈契合的同心圓，在推動兩岸融合發展上發揮先行先試的作用。



二、深化兩岸融合發展面臨的現實挑戰



（一）國際安全環境惡化



國際關係複雜化、技術競爭激烈化、國別貿易風險及國際合作壓力不斷攀升。出口管制和經濟制裁領域正面臨嚴峻的調整與變革。受中美貿易壓力，絕大多數歐美品牌在2022年就開始陸續要求指定生產商搬出國內，轉至印度及中南亞國家生產。儘管部分產業如鞋機生產配套因國外沒有完整生產配套供應商，故沒有被要求禁止在國內生產，但因買家都前往國外導致公司安裝調適的相關人員壓力大增，如印度當局甚至不頒發簽證給國人，從而導致限制增大。地緣政治的風險，對於出口型的外資企業承受較大的壓力，并在投資與擴張議題上多有顧慮。許多企業更因失去競爭力被迫遷往東南亞國家規避懲罰性關稅。



（二）國內經濟環境向好仍面臨挑戰



在以習近平為核心的黨中央堅強領導下，各地區各部門堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，加大宏觀調控力度，突出做好穩預期、穩增長、穩就業工作，在轉方式、調結構、提質量、增效益上積極進取。開年以來，政策效應不斷顯現，生產需求穩中有升，就業物價總體穩定，市場信心不斷增強，高質量發展取得新成效，國民經濟延續回升向好態勢，實現良好開局。但是，向外看，百年變局全方位、深層次加速演進，外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性上升。向內看，有效需求不足、社會預期偏弱，推動經濟持續回升向好仍面臨一些困難和挑戰。



（三）賴當局“斷流阻融”衝擊“人流物流經流”



賴清德上台後，鼓噪“大陸吞并論”，強力推動“阻融斷流脫中拒統”，以行政力技術性阻撓兩岸交流正常化，不斷加強對陸配的歧視、打壓、驅逐，持續單方面破壞兩岸交流基礎，并鼓噪“修法”加強兩岸交流審查與限制，意在脫中斷鏈融美。③這導致兩岸複雜多變、較不穩定，兩岸往來活動交流受限，客觀上不利於廣泛開展對台經貿交流工作，并影響台籍人才赴大陸就業創業的意願，從而造成資金到位難、人才引入難、項目考察難的困局，不少台資企業家對經濟前景缺乏信心，增大了直接從台灣招引項目的難度。



