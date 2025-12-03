李在明表示韓國應在中日之間發揮斡旋作用

中評社香港12月3日電／韓聯社報導，韓國總統李在明3日就中日兩國矛盾表示，我們偏袒任何一方都可能加劇衝突，應盡可能發揮居中斡旋調解的作用。



當天適逢12·3緊急戒嚴事件一週年，李在明在原總統府青瓦台迎賓館會見外媒記者時表述如上。他強調，與其偏袒一方，不如探索各方能夠和諧共處的方式。盡可能減少衝突，並在條件允許的情況下積極發揮斡旋調解作用。李在明說，無論是個人之間的關係，還是國與國的關係，都應最大程度地實現共存、尊重與合作。他指出，應努力發現各方的共同點，發掘合作潛力，並在可能的範圍內推動合作。



談到韓中關係時，李在明強調，韓中在地理、經濟、歷史、社會文化等方面有著難以切割的緊密聯繫，當前維護好雙邊關係至關重要。他指出，兩國在文化、經濟等民間交流領域存在廣闊的合作空間，在涉及東北亞穩定的安全領域，雙方也有必要探討合作路徑。希望能夠儘早訪華，與中國國家主席習近平舉行會談，就相關議題展開廣泛交流。



就今年同美國總統特朗普舉行兩次首腦會談一事，李在明表示，引進核動力潛艇項目是會談取得的最大成果，從戰略靈活性和自主性來看，這對韓國十分有利。對於外界關於韓國建造核潛艇可能動搖《不擴散核武器條約》（NPT）體系的擔憂，李在明回應稱，核潛艇並不搭載引爆裝置或核武器，而乏燃料後處理問題亦與核擴散無直接關聯。他強調，韓半島無核化是韓朝共同確立的大原則，韓方完全支援核不擴散。自主擁核是不合常理的行為，美國也不會批准，且將遭遇嚴重的經濟制裁，最終將面臨與朝鮮相似的困境，韓國無法承受。



李在明表示，在韓美首腦會談中之所以呼籲特朗普總統發揮推動韓半島和平的“和平製造者”作用，是因為朝鮮目前完全拒絕韓方的對話提議，而美國在對朝政策上擁有更多可發揮的空間。他指出，在朝方看來能夠保障其“體制安全”的不是韓國而是美國，因此當前朝美對話更為關鍵。李在明還說，韓方的立場不應對朝美溝通形成制約，若有必要為朝美對話創造條件，韓方可以考慮對韓美聯合軍演作出調整。