韓前總統夫人金建希弊案一審被求刑15年

中評社香港12月3日電／韓聯社報導，負責調查前總統尹錫悅夫人金建希弊案的獨立檢察組（下稱“獨檢組”）3日在庭上請求法院對涉嫌操縱股價和收受賄賂而被羈押的金建希判處有期徒刑15年，罰金20億韓元（約合人民幣963萬元）。



首爾中央地方法院刑事審判第27合議庭當天就金建希涉嫌違反《資本市場法》《政治資金法》《特定犯罪加重處罰法》的斡旋受賄案進行一審最後一場庭審。獨檢組在法庭上提出上述量刑建議。具體來看，就違反《資本市場法》及依據《特定犯罪加重處罰法》的斡旋受賄罪部分，獨檢組請求法院判處金建希其有期徒刑11年、罰金20億韓元，並追繳8.1144億韓元；就違反《政治資金法》嫌疑，則請求判處有期徒刑4年，並追繳1.372億韓元。



獨檢組指出，金建希與主導股價操縱的勢力勾結，深度參與德意志汽車公司股價操縱活動。同時還與宗教團體存在關聯，違反憲法規定的政教分離原則，動搖民主主義根基，情節惡劣。金建希在最後陳述環節低頭致歉，稱“對給國民帶來巨大憂慮深感愧疚”。



金建希涉嫌在2010年10月至2012年12月期間參與操縱寶馬汽車在韓經銷商、德意志汽車公司的股價，非法獲利約8.1億韓元，並於今年8月29日被正式起訴。金建希還涉嫌與尹錫悅一起在2021年6月至2022年3月大選期間從“政治掮客”明泰均處無償接受58次民意調查服務，涉案價值約2.7億韓元。另外，金建希被控在2022年4月至7月期間通過號稱“乾津法師”的全成培（音）兩次收受統一教高層尹某提供的賄賂，包括香奈兒包和格拉伕項鍊等奢侈品，涉案金額達8000萬韓元。



該案一審定於明年1月28日宣判。