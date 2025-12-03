中國遊客訪日住宿預約減半

中評社香港12月3日電／日經新聞報導，中國政府呼籲避免赴日旅遊的影響擴大到了日本各地。民營的住宿管理系統顯示，近期日本全國範圍內來自中國的住宿預訂減少了一半。雖然目前尚未導致住宿價格的下跌，但明年2月將迎來春節長假，如果事態長期化，有可能成為拖累日本地區經濟、旅遊行業業績惡化的主要原因。



運營面向住宿設施的預訂管理系統的tripla的數據顯示，從避免赴日旅遊的呼籲發出後的一週（11月21~27日）來自中國的酒店預訂數量來看，與之前的11月6~12日相比，日本全國範圍內減少了約57%。



從整體預訂量來看，產生了減少約9%的衝擊。日本國內及中國以外的訪日客需求增加，彌補了中國預訂減少的部分。



11月21日~27日預訂的平均客房單價（ADR）全國平均上漲了1.1%。京都府下降9.4%，大阪府下降0.1%，北海道上升1.4%。



12月有耶誕節和年末年初等活動，“單價會比較高”（大阪帝國飯店）。很多酒店在擔憂事態長期化的同時，也對價格戰略等持觀望態度。



日本開始出現對中國人減少對日旅遊帶來的危機感。今年1~10月，來自中國大陸和香港的訪日遊客為1022萬人，大大超過了766萬人的韓國和563萬人的台灣。尤其是訪客較多的關西地區，無法應對遊客驟減。



京都市觀光協會在11月28日發表的市內酒店住宿動向調查中指出，“京都市內的部分住宿設施也發生了取消預訂的情況”。如果中國住宿人數減半，預計11月的預期客房入住率將減少4.7個百分點，同比減少3個百分點，降至84.4%。



影響更明顯的是大阪。大阪觀光局的理事長溝畑宏在11月27日的記者會上表示，根據對府內約20家酒店的調查，截至12月底的中國人住宿預訂中有5~7成被取消。



10月訪問大阪府的外國人當中，中國人佔24%。溝畑表示“各個酒店情況有所不同，還不能斷定”。



運營關西國際、大阪國際（伊丹）和神戶3座機場的關西Airport表示，此前為525個的連接中國和關西機場的冬季航班數在12月第二周減少至348個，明年以後也將平均減少約28%。



除了各地相繼出現定期航班減少的情況之外，海上的往來也在減少。在沖繩縣宮古島市的平良港，從福建省廈門出發的中國國營郵輪放棄了11月20日的靠岸。船上約有1500名乘客。



同一家航運公司還取消了原定12月20日從上海出發的郵輪停靠那霸港的計劃。



在韓國等中國大陸和香港以外的遊客來訪勢頭良好的北海道，“與過去相比影響有限”（經營高檔住宿設施的鶴雅控股的社長大西雅之）等聲音很多。



不過，冬季的北海道在中國人氣較高，明年2月將迎來春節長假。雖然26年春節與“札幌雪祭”日程不重疊，但包括觀賞鄂霍次克海流冰等在內，可能產生廣泛影響。



中國遊客訪日需求的主流已從團體遊轉向個人自由行。札幌市內一家大型酒店的負責人表示，“在關注個人遊客動向的同時，也將致力於吸引日本國內客人”。