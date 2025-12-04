特朗普緣何在涉台議題上謹慎？彭韜析原因

彭韜（中評社圖片） 中評社北京12月4日電（記者 海涵）就美國總統特朗普在台海議題上的態度立場，華中師範大學台港澳與東亞研究中心副主任、研究員彭韜日前接受中評社記者採訪時指出，特朗普十分清楚台灣問題是中方不可觸碰的紅線，在台灣問題上的過度挑釁可能導致中美直接衝突，而這與美國當下中美貿易合作的優先議程不符。但與此同時，“台灣牌”又是美國無法放棄的重要抓手。



特朗普在台灣這個敏感議題上很謹慎，始終未公開表態，甚至在與習近平主席通話後的社媒貼文，也只字不提台灣、日本。彭韜分析，特朗普此舉核心是為了保留談判籌碼、管控衝突風險、平衡對日協調，並服務於經貿與供應鏈優先的務實目標，但這並不意味著美國放棄對台操弄。



一方面，特朗普十分清楚台灣問題是中方不可觸碰的紅線，在台灣問題上的過度挑釁可能導致中美直接衝突，而這與美國當下中美貿易合作的優先議程不符。高市早苗涉台激進言論已升高地區風險，美方需降溫而非火上澆油。如果公開提台灣或日本，很容易被解讀為站隊或加碼，觸發中方更強反制，破壞通話達成的中美共識，同時無論是支持還是反對的公開表態都容易讓日本走向更加極端的方向，美國很有可能會因日本的極端行為被日本“綁架”捲入中日衝突的泥沼，衹有“沉默”才更加符合美國的利益。



另一方面，“台灣牌”又是美國無法放棄的重要抓手，無論是在中美戰略博弈，國內選舉需要還是在與亞太地區的盟友的談判中，台灣都是重要的戰略工具。特朗普清楚公開表態會鎖定立場、壓縮以台灣為籌碼的議價空間，台灣作為“戰略工具”的價值會大大降低，而且會加大美國與中國直接對抗的風險，衹有不公開表態才能將台灣最大化利用，才是迎合美國的利益。

