彭韜：中方涉台話語支撐體系更加全面立體

彭韜（中評社圖片） 中評社北京12月4日電（記者 海涵）在上月末中美元首通話中，習近平主席在講話中強調，“台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分”，表示“中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果”。這有別於中方長期以來跟美國提台灣問題時，以中美三個聯合公報作為論述依據。華中師範大學台港澳與東亞研究中心副主任、研究員彭韜分析，這種將論述依據與戰後國際秩序、二戰勝利成果緊密綁定的表達，並非與中美三個聯合公報的論述依據割裂對立，而是對台灣問題法理與歷史依據的進一步拓展和強化，中方將台灣問題置於“戰後國際秩序”與“二戰勝利成果”的框架之下，背後有著深刻的現實背景與戰略考量。



其一，壓縮美國操弄“台灣地位未定論”的空間。中美三個聯合公報的法律效力僅限於中美雙邊關係之間，而《開羅宣言》《波茨坦公告》《日本投降書》等文件，已從國際共同意志層面形成台灣歸還中國的完整法理鏈條，這是具有普遍約束力的二戰國際共識，構成戰後國際秩序的核心內容。中方把這些文件搬出來，是通過引入國際社會普遍認可的二戰成果文件，將台灣問題從“中美博弈”升格為“維護國際法治”的全球性議題，壓縮美國操弄“台灣地位未定論”的空間。此時著重強調這一依據，就是用國際社會公認的二戰勝利成果和國際法核心文件，擊碎“台獨”勢力及美方等外部干涉力量《舊金山合約》的詭辯，讓台灣屬於中國的事實從雙邊共識上升到國際社會共同遵循的秩序準則高度，使其無可辯駁。



其二，反制美國“以台制華”的升級策略。近年來，美國通過“印太戰略”將台灣問題工具化，試圖聯合盟友構建“反華包圍圈”。中方以“戰後國際秩序”為切入點，直接挑戰美國在亞太地區的領導力合法性——若美國堅持干預台灣問題，則等同於否定自身參與構建的戰後秩序，暴露其霸權主義的雙重標準。以此警示美方停止在台海拱火滋事，否則就是對歷史的背叛。