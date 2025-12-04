彭韜：中美元首通話傳遞三個關鍵信號

彭韜（中評社圖片） 中評社北京12月4日電（記者 海涵）在高市早苗發表涉台挑釁言論引發中日關係低谷的背景下，習近平主席11月24日晚同美國總統特朗普通電話，其中談及台灣問題。華中師範大學台港澳與東亞研究中心副主任、研究員彭韜分析，此次中美元首通話的核心目標是，著重闡明中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分，旨在向國際社會以及島內分裂勢力傳達“台灣問題是不可逾越的紅線”、中國將堅決維護國家主權和領土完整的重要意涵以及三個關鍵信號。



彭韜指出，三個關鍵信號分別是，其一，台灣問題的歷史合法性。《聯合國憲章》《開羅宣言》《波茨坦公告》等一系列二戰成果文件明確規定：台灣是中國領土不可分割的一部分。這一秩序是戰後國際體系的基礎，任何試圖推翻它的行為都是對國際正義的踐踏。



其二，台灣問題的現實嚴肅性。台灣問題屬於中國內政這是不容置疑的事實。無論是最近高市早苗上台後提出的“危急存亡論”，還是島內的“台獨”言論，都無法改變這一本質。中方的立場不是“外交辭令”，而是維護國家主權的底線。



其三，台灣問題的國際共識性。中美作為二戰盟友，曾共同為打敗日本軍國主義，維護戰後秩序付出巨大犧牲。美方在通話中明確“理解台灣問題對中國的重要性”，說明中美元首就台灣問題傳遞的共識，相當於為亞太地區穩定築牢了一道重要防線。這向外界釋放出中美作為大國，不會放任個別國家開歷史倒車的信號，也倒逼日方認識到：世界上絕大多數國家都認可台灣問題的“中國屬性”，其涉台挑釁難以獲得國際社會支持，反而會陷入孤立。



“此次通話也針對日本提出嚴重警告。”彭韜指出，高市早苗的涉台言論核心是“台灣有事就是日本有事”，並將其與集體自衛權相掛鈎。這一言論的的本質是將“台灣有事”作為邏輯起點，為日本突破軍事限制、合法合理行使集體自衛權、推動軍事擴張提供政治借口。習近平主席的表態，是對日本右翼勢力的嚴重警告：

